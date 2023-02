UAE Team Emirates: Tadej Pogacar repart en chasse

Si le Slovène choisira encore de s'aligner sur le Tour de France cette saison, l'équipe pourra miser sur la doublette Jay Vine - João Almeida pour tenter de monter sur le podium du Giro. Un objectif tout sauf illusoire.

Le coureur à suivre : Tadej Pogacar

Avec des victoires sur les Strade Bianche, le Tour de Lombardie ainsi qu'une deuxième place au classement général du Tour de France (avec trois étapes remportées), tous les coureurs du peloton parleraient d'une année faste. Tous sauf un sans doute : Tadej Pogacar. Double vainqueur de la Grande Boucle, le Slovène ne peut considérer cette deuxième place que comme un échec même si son année reste une réussite.

En 2023, le prodige slovène va rouler avec un sévère appétit de revanche. Deuxième du Tour de France derrière Jonas Vingegaard, le double lauréat de la Grande Boucle voudra remettre les choses à l'endroit et postpose ses débuts au Giro pour se préparer au mieux à la plus grande course du monde. C'est avec ce même sentiment de revanche qu'il sera au départ du Tour des Flandres le 2 avril prochain. Après son sprint complètement raté alors qu'il était l'homme le plus fort en course l'an dernier, le Slovène ne laissera pas passer une seconde occasion de triompher dans le monument flandrien.

Boulimique de (grandes) courses, il compte également reprendre sa couronne à Liège-Bastogne-Liège qu'il a manqué l'année dernière pour raisons personnelles.

Tadej Pogacar. ©BELGA

Le transfert : Jay Vine

L'équipe UAE Team Emirates a encore frappé fort durant ce mercato. D'abord en recrutant Adam Yates chez le concurrent Ineos Grenadiers. Ensuite en complétant son effectif pour entourer les leaders déjà présents avec des coureurs tels que Tim Wellens, Felix Grossschartner, Sjoerd Bax ou encore Domen Novak. Enfin en engageant un coureur dont les limites n'ont pas encore été atteintes en la personne de Jay Vine.

L'Australien a marqué les esprits en remportant deux étapes de montagne sur la dernière Vuelta. S'il possédait encore un an de contrat dans l'équipe Alpecin-Deceuninck, l'ancien coureur Zwift a forcé son transfert dans la dream team UAE Team Emirates. On sait déjà qu'il sera aligné sur le prochain Giro. Reste à savoir si ce sera au service de João Almeida ou pour son propre compte... Car s'il continue sur sa lancée du début de saison (CN CLM et classement général du Tour Down Under), l'Australien de 27 ans va rapidement grimper dans la hiérarchie des leaders chez UAE. Avant le grand tour italien, Vine aura l'occasion de montrer ses jambes de feu à plusieurs reprises, notamment sur le Tour d'Algarve, le Tour de Catalogne ou encore Tirreno-Adriatico même s'il devrait se mettre au service de son grand leader Tadej Pogacar sur la course des deux mers.

L'avis de la rédaction

UAE Team Emirates a tout pour réussir en 2023. Avec un Tadej Pogacar revanchard et un effectif encore renforcé par rapport à la saison dernière, l'équipe émiratie peut gagner sur pratiquement tous les terrains. Avec le prodige slovène mais aussi Juan Ayuso, João Almeida ou encore Jay Vine, UAE peut espérer remporter énormément de courses par étapes au niveau WorldTour. Mais il faudra tout de même pouvoir gérer cet effectif pléthorique. Pogacar étant le leader incontestable de l'équipe, il risque de ne laisser que des miettes à ses équipiers, qui ne pourront pas tous assouvir leurs désirs. Ce qui va sans aucun doute créer des tensions comme c'est déjà arrivé entre Juan Ayuso et João Almeida à quelques reprises la saison dernière.

L'effectif