Cian Uijtdebroeks, demain lui appartient…

Plus jeune lauréat du Tour de l’Avenir en 2022, Cian Uijtdebroeks, qui n’a pas encore 20 ans, rêve désormais de s’illustrer au plus haut niveau.

Et si, en plus de Remco Evenepoel, la Belgique disposait d’un potentiel deuxième vainqueur du Tour de France ? “Cela promet un beau match entre Evenepoel et lui !” prophétise en tout cas...