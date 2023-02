”Je veux être au top de ma condition plus tard dans le printemps, au moment du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, confesse le coureur d’AG2R Citroën. Ces deux monuments ne mentent pas alors qu’il est possible d’aller chercher un bel accessit sur l’Omloop sans être nécessairement dans une forme étincelante, ce qui m’est d’ailleurs déjà arrivé. On peut davantage se cacher avant les toutes dernières difficultés. Et avec l’absence de van Aert et Van der Poel ce samedi, cela me fera de surcroît gagner deux places (rires). Il n’y a pas qu’en Wallonie qu’on parle désormais beaucoup d’Arnaud De Lie dont je fais mon favori. Je l’ai déjà vu faire des trucs assez incroyables en course, c’est vraiment un super coureur !”

