Pourquoi la Belgique domine le cyclisme mondial

Remco Evenepoel, Wout van Aert, Arnaud De Lie, ... Trois Belges figurent parmi les cinq meilleurs coureurs du monde. Et aux six premières places des meilleures équipes mondiales, on retrouve trois formations belges. Notre cyclisme ne s'est jamais aussi bien porté. Si la formule magique n'existe pas, ce n'est pas un hasard que la Belgique révèle aujourd'hui plusieurs coureurs de très haut-niveau et autant de cyclistes très prometteurs.