Depuis 2015 et le succès de Ian Stannard, l’équipe britannique Sky, devenue Ineos, n’a plus gagné le Circuit Het Nieuwsblad. Tom Pidcock et ses équipiers font, en tout cas, de la classique flamande un objectif concret. Avec Ben Turner, Michal Kwiatkwoski et Magnus Sheffield, le jeune Anglais peut compter sur une armada de luxe.