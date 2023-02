L’avis de notre consultant Johan Museeuw avant le Circuit Het Nieuwsblad : “De Lie, Pidcock, Benoot : voilà mes trois favoris !”

Double vainqueur de l’épreuve d’ouverture de la saison belge, le Lion des Flandres mise sur une course ouverte en l’absence de van Aert et van der Poel.

”Il serait réducteur de ne préfacer ce Circuit Het Nieuwsblad qu’au travers du prisme des absences de Wout et Mathieu, mais celles-ci vont immanquablement toucher la physionomie d’une course qui, je pense, sera plus ouverte. Quand un ou deux grands favoris sont au départ d’une épreuve, leur équipe contrôle le plus souvent du premier au dernier kilomètre et laisse très peu de marge de manœuvre à des adversaires...