O Gran Camiño : Vingegaard écrase la concurrence

Le Danois a gagné les trois étapes de la course espagnole. Il est prêt pour Paris-Nice et son duel avec Tadej Pogacar.

Les amateurs de vélo et de diversité présents dans la caravane de la course O Gran Camiño, ce dimanche à Saint-Jacques de Compostelle, n’auront sans doute pas manqué de brûler un cierge pour que les Jumbo-Visma arrêtent leur domination outrancière. Pendant que Ties Benoot et Nathan van Hooydonck ont réussi le doublé à Kuurne, Jonas Vingegaard et Rohan Dennis ont, en effet, squatté les deux premières...