Créée en 2007 sous le nom de Monte Paschi Eroica, puis de Strade Bianche à partir de 2011, la course a été classée en 1re catégorie en 2015 et a intégré le WorldTour deux ans plus tard. Les Strade Bianche sont devenues une véritable classique en peu de temps.

Seize éditions ont été courues avec 3 victoires belges (3 suisses, 2 polonaises, 1 russe, suédoise, kazakhe, italienne, tchèque, française, néerlandaise et slovène).

Le record appartient à Fabian Cancellara avec trois succès, pour deux à Michal Kwiatkowski.

Le parcours

Le parcours est tracé dans la province de Sienne, en Toscane, et en partie sur des chemins de terre dans les vignobles répartis en onze secteurs, pour un total de 63 km. Plusieurs de ces tronçons sont en côte, avec des pentes pouvant excéder 10 %.

Il y a aussi des montées asphaltées comme l’ascension de Montalcino (4 km, 5 %). Certains de ces secteurs empierrés se sont fait un nom au fil des ans, comme le secteur de la Piana (4e secteur, long de 5,5 km), présent sur le parcours depuis la première édition. Il y a aussi le 8e secteur, celui de Ponte del Garbo, le plus long (11,5 km) et le plus difficile qui monte et descend sans arrêt. Ou le 10e et avant-dernier (2,4 km) qui est en fait un petit col, le colle Pinzuto (pente maximale de 15 %).

Le premier secteur intervient dès le 18e km, le dernier tronçon est situé à 12 km de l’arrivée. Celle-ci se fait à Sienne sur la magnifique Piazza del Campo, théâtre de l’historique course de chevaux du Palio delle Contrade, après une ultime montée qui se termine à 300 mètres de la ligne. Elle est pavée, sa pente moyenne est de 10 % avec un passage à 16 %.

Le plateau

25 équipes engagées

18 World Tour : Ag2R, Alpecin, Arkéa, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jayco, Jumbo, Movistar, Soudal, Trek, UAE.

7 procontinentales : Eolo, Green Project, Israel, Lotto, Q36.5, TotalEnergies, Tudor.

Les derniers vainqueurs des Strade Bianche

2007 > Alexandr Kolobnev (Rus)

2008 > Fabian Cancellara (Sui)

2009 > Thomas Lovkvist (Sué)

2010 > Maxim Iglinskiy (Kaz)

2011 > Philippe Gilbert

2012 > Fabian Cancellara (Sui)

2013 > Moreno Moser (Ita)

2014 > Michal Kwiatkowski (Pol)

2015 > Zdenek Stybar (Tch)

2016 > Fabian Cancellara (Sui)

2017 > Michal Kwiatkowski (Pol)

2018 > Tiesj Benoot

2019 > Julian Alaphilippe (Fra)

2020 > Wout Van Aert

2021 > Mathieu Van der Poel (P-B)

2021 > Tadej Pogacar (Slo).

Le classement 2022 (5 mars) : 1. Tadej Pogacar (Slo/UAE) les 184 km en 4h47 : 49 (Moy. : 38,358 km/h) ; 2. Alejandro Valverde (Esp) à 0 :37 ; 3. Kasper Asgreen (Dan) 0 :46 ; 4. Attila Valter (Hon) 1:07 ; 5. Pello Bilbao (Esp) 1:09 ; 6. Jhonatan Manuel Narvaez (Equ) ; 7. Quinn Simmons (Usa) 1:21 ; 8. Tim Wellens 1:25 ; 9. Simone Petilli (Ita) 1:35 ; 10. Sergio Andres Higuita (Col) 1:53 ; 11. Michael Valgren Hundahl (Dan) 1:56 ; 12. Floris De Tier 1:57 ; 13. Lorenzo Rota (Ita) ; 14. Sébastien Reichenbach (Sui) ; 15. Ruben Guerreiro (Por) ; 16. Toms Skujins (Let) 2:00 ; 17. Andrea Vendrame (Ita) 2:02 ; 18. Jai Hindley (Aus) 2:03 ; 19. Filippo Zana (Ita) 2:05 ; 20. Carlos Rodriguez (Esp) 2:07 ;… 147 partants – 87 classés.