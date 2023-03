La chronique d’Axel Merckx : “Les coureurs qui arrivent chez Jumbo-Visma franchissent un pas”

Le technicien évoque le week-end d’ouverture et la domination de l’équipe néerlandaise.

”J’ai envie de commencer cette chronique avec Arnaud De Lie. Car sa prestation de samedi a vraiment été impressionnante pour un gamin de vingt ans. Surtout au niveau de la manière : comment il est revenu d’une chute, la façon dont il a monté le Mur de Grammont, le fait qu’il ait été dans le groupe des meilleurs et ensuite qu’il parvienne encore à remporter le sprint devant un Christophe Laporte qui n’avait pas donné un coup de pédales… Même chose pour les sprinters du peloton ! Arnaud a vraiment un avenir certain s’il garde les deux pieds sur terre. Mais en écoutant ses interviews, je pense qu’il est un garçon bien posé et bien entouré....