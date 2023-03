Un sommet à 1678 mètres, un premier contre-la-montre depuis 30 ans : tout savoir sur l’édition 2023 de Paris-Nice (horaires, engagés, parcours)

Le parcours

Pour le 90e anniversaire de la Course au Soleil, celle-ci renoue avec le col de la Couillole, absent depuis 2017, et d’un contre-la-montre par équipes, le premier depuis 1993.

L’épreuve démarre par deux étapes promises aux sprinters suivies d’un contre-la-montre par équipes dont le temps sera pris sur le premier (et pas le troisième) coureur de chaque formation. La route s’élève ensuite avec une arrivée à la Loge des Gardes (1re cat., 6,8 km à 7,1 %), la station de sports d’hiver la plus proche de Paris. Dernière occasion pour les sprinters le jeudi avant trois étapes plus musclées. La 6e présente un dénivelé positif de 2.750 m.

L’étape-reine de cette 81e édition sera la 7e, elle finit au col de la Couillole, le plus haut sommet de l’histoire de la course à 1.678 m d’altitude. Le dernier jour, Paris-Nice se termine avec la 8e étape autour de Nice (118,4 km) avec notamment trois cols de deuxième catégorie et deux de première catégorie dont le Col d’Eze à 15 km de l’arrivée.

Le record de succès est de 7 victoires consécutives pour l’Irlandais Sean Kelly (de 1982 à 1988).

Les étapes

Dimanche 5 mars – 1re étape : La Verrière – La Verrière, 169,4 km.

Lundi 6 mars – 2e étape : Bazainville – Fontainebleau, 163,7 km.

Mardi 7 mars – 3e étape clm par équipes : Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly, 32,2 km.

Mercredi 8 mars – 4e étape : Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes, 164,7 km.

Jeudi 9 mars – 5e étape : Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois-Châteaux, 212,4 km.

Vendredi 10 mars – 6e étape : Tourves – La Colle-sur-Loup, 197,4 km.

Samedi 11 mars – 7e étape : Nice – Col de la Couillole, 142,9 km.

Dimanche 12 mars – 8e étape : Nice – Nice, 118,4 km.

Le plateau et la liste des engagés

> 22 équipes.

> 18 World Tour : Ag2R, Alpecin, Arkéa, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, DSM, EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Jayco, Jumbo, Movistar, Soudal, Trek, UAE.

> 4 procontinentales : Israel, Lotto, TotalEnergies, Uno-X.

Jumbo-Visma

1. Jonas Vingegaard (Dan); 2. Edoardo Affini (Ita); 3. Rohan Dennis (Aus); 4. Tobias Foss (Nor); 5. Olav Kooij (P-B); 6. Jan Tratnik (Slo); 7. Nathan Van Hooydonck

Team Jayco-Allula

11. Simon Yates (G-B); 12. Luke Durbridge (Aus); 13. Lucas Hamilton (Aus); 14. Chris Harper (Aus); 15. Michael Matthews (Aus); 16. Kellan O'Brien (Aus); 17. Matteo Sobrero (Ita)

Ineos Grenadiers

21. Daniel Martinez (Col); 22. Omar Fraile (Spa; 23. Jonathan Narvaez (Col); 24. Pavel Sivakov (Fra); 25. Ben Swift (G-B); 26. Connor Swift (G-B); 27. Joshua Tarling (G-B)

UAE Team Emirates

31. Tadej Pogacar (Slo); 32. Mikkel Bjerg (Nor); 33. Felix Grosschartner (Aut); 34. Rafal Majka (Pó?); 35. Domen Novak (Slo); 36. Matteo Trentin (Ita); 37. Tim Wellens

Bora-hansgrohe

41. Maximilian Schachmann (All); 42. Sam Bennett (Irl); 43. Marco Haller (Aut); 44. Bob Jungels (Lux); 45. Ryan Mullen (Irl); 46. Nils Politt (All); 47. Danny van Poppel (P-B).

Team DSM

51. Romain Bardet (Fra); 52. Pavel Bittner (Tje); 53. John Degenkolb (All); 54. Matthew Dinham (Aus); 55. Nils Eekhoff (P-B); 56. Chris Hamilton (Aus); 57. Kevin Vermaerke (USA)

Groupama-FDJ

61. David Gaudu (Fra); 62; Arnaud Démare (Fra); 63. Kevin Geniets (Lux); 64. Ignatas Konovalovas (Lit); 65. Stefan Küng (Sui); 66. Rudy Molard (Fra); 67. Miles Scotson (Aus)

Bahrain-Victorious

71. Jack Haig (Aus); 72. Kamil Gradek (Pol); 73. Filip Maciejuk (Pó?); 74. Jonathan Milan (Ita); 75. Gino Mäder (Sui); 76. Wout Poels (P-B); 77. Fred Wright (G-B)

Cofidis

81. Ion Izagirre (Esp); 82. Bryan Coquard (Fra); 83. Ruben Fernandez (Esp); 84. Simon Geschke (All); 85. Alexis Renard (Fra); 86. Benjamin Thomas (Fra); 87. Max Walscheid (All)

AG2R-Citroën

91. Aurelien Paret-Peintre (Fra); 92. Clément Berthet (Fra); 93. Mikael Cherel (Fra); 94. Stan Dewulf; 95. Oliver Naesen; 96. Larry Warbasse (USA).

EF Education-EasyPost

101. Neilson Powless (USA); 102. Stefan Bissegger (Sui); 103. Owain Doull (G-B); 104. Magus Cort (Dan); 105. Andrea Piccolo (Ita); 106. Jonas Rutsch (All); 107. Tom Scully (Aus)

Arkea-Samsic

111. Kevin Vauqelin (Fra); 112. Clément Champoussin (Fra); 113. David Dekker (P-B); 114. Thibault Guernalec (Fra); 115. Matis Louvel (Fra); 116. Daniel McLay (G-B); 117. Michel Ries (Lux).

Movistar

121. Matteo Jorgenson (USA); 122. Imanol Erviti (Esp); 123. Ivan Garcia Cortina (Esp); 124. Gorka Izaguirre (Esp); 125. Mathias Norsgaard (Dan); 126. Max Kanter (All); 127. Gregor Mühlberger (Aut)

Trek-Segafredo (USA)

131. Mattias Skjelmose (Dan); 132. Julien Bernard (Fra); 133. Daan Hoole (P-B); 134. Alex Kirsch (Lux); 135. Jacopo Mosca (Ita); 136. Mads Pedersen (Dan); 137. Otto Vergaerde

Soudal-Quick Step

141. Tim Merlier; 142. Kasper Asgreen (Dan); 143. Remi Cavagne (Fra); 144. Tim Declercq; 145. Yves Lampaert; 146; Mauro Schmid (Sui); 147. Florian Sénéchal (Fra).

Lotto Dstny

151. Arnaud De Lie; 152. Cedric Beullens; 153. Thomas De Gendt; 154. Pascal Eenkhoorn (P-B); 155. Jacopo Guarnieri (Ita); 156. Harry Sweeny (Aus); 157. Brent Van Moer.

Total-Energies

161. Pierre Latour (Fra); 162. Edvald Boasson Hagen (Nor); 163. Jeremy Cabot (Fra); 164. Sandy Dujardin (Fra); 165. Alain Jousseaume (Fra); 166. Paul Ourselin (Fra); 167. Anthony Turgis (Fra)

Alpecin-Deceuninck

171. Soren Kragh Andersen (Dan); 172. Maurice Ballerstedt (All); 173. Kaden Groves (Aus); 174. Senne Leysen; 175. Jason Osborne (All); 176. Edward Planckaert; 177. Lionel Taminiaux

Intermarché-Circus-Wanty Gobert

181. Lilian Calmejane (Fra); 182. Aimé De Gendt; 183. Kobe Goossens; 184. Arne Marit; 185. Hugo Page (Fra); 186. Baptiste Planckaert; 187. Taco Van der Hoorn (P-B)

Astana

191. Luis Leon Sanchez (Esp); 192. Cees Bol (P-B); 193. David De La Cruz (Esp); 194. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 195. Davide Martinelli (Ita); 196. Vadim Pronskiy (Kaz); 197. Javier Romo (Esp)

Israel-Premier Tech

201. Hugo Houle (Can); 202. Sebastian Berwick (Aus); 203. Mason Hollyman (G-B); 204. Gay Sagiv (Isr); 205. Nic Schultz (Aus); 206. Tom Van Asbroeck; 207. Stephen Williams (G-B)

UNO-X Pro Cycling Team

211. Alexander Kristoff (Nor); 212. Anthon Charmig (Sui); 213.Eik Resell (Nor); 214. Anders Skaarseth (Nor); 215. Rasmus Tiller (No); 216. Jonas Gregaard (Sui); 217. Soren Waerenskjold (Nor).

Les derniers vainqueurs

2012 Bradley Wiggins (G-B)

2013 Richie Porte (Aus)

2014 Carlos Betancur (Col)

2015 Richie Porte (Aus)

2016 Geraint Thomas (G-B)

2017 Sergio Henao (Col)

2018 Marc Soler (Esp)

2019 Egan Bernal (Col)

2020 Maximilian Schachmann (All)

2021 Maximilian Schachmann (All)

2022 Primoz Roglic.

Le classement 2022 de Paris-Nice (6 au 13 mars)

1. Primoz Roglic (Slo/Jumbo-Visma) les 1198,4 km en 29h19 : 15 (Moy. : 41,066 km/h) ; 2. Simon Yates (G-B) à 0 :29 ; 3. Daniel Martinez (Col) 2:37 ; 4. Adam Yates (G-B) 3:29 ; 5. Nairo Quintana (Col) 3:43 ; 6. Jack Haig (Aus) 3:51 ; 7. Ion Izagirre (Esp) 4:52 ; 8. Joao Almeida (Por) 5:43 ; 9. Guillaume Martin (Fra) 5:48 ; 10. Aurélien Paret-Peintre (Fra) 6:32 ; 11. Andreas Leknessund (Nor) 8:13 ; 12. Brandon McNulty (Usa) 10:05 ; 13. Hugo Houle (Can) 11:42 ; 14. Pierre Latour (Fra) 12:12 ; 15. Wout Poels (P-B) 12:18 ; 16. Steff Cras 14:37 ; 17. Sören Kragh Andersen (Dan) 15:53 ; 18. Bauke Mollema (P-B) 19:02 ; 19. Quentin Pacher (Fra) 19:18 ; 20. Mauri Vansevenant 22:51 ;… 154 partants – 59 classés. Points : Wout van Aert. Montagne : Valentin Madouas (Fra). Jeunes : Joao Almeida (Por). Équipes : UAE Emirates. Etapes gagnées par : Christophe Laporte (Fra), Fabio Jakobsen (P-B), Mads Pedersen (Dan), Wout Van Aert, Brandon McNulty (Usa), Mathieu Burgaudeau (Fra), Primoz Roglic (Slo), Simon Yates (G-B).