Grand Prix Criquielion : l'Australien Sam Welsford s'impose au sprint devant Milan Menten à Lessines

Dans les derniers kilomètres de la course, plusieurs coureurs ont tenté de s'extraire du peloton pour s'imposer en solitaire mais les équipes de sprinteurs ont imposé un rythme élevé. Le sprint s'est lancé loin de l'arrivée, et Welsford s'est montré plus puissant que ses concurrents pour couper la ligne d'arrivée en premier.