GP Criquielion: Milan Menten sur sa lancée du Samyn

Il a tapé plusieurs fois son guidon en franchissant la ligne d’arrivée, avant de faire non de la tête. Sa déception se lisait largement sur son visage. Milan Menten voulait plus que cette deuxième place au Grand Prix Claudy Criquielion. "La fin de la course ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions", raconte le récent vainqueur du Samyn. "Nous avons contrôlé cette épreuve. Notre plan était de durcir la course au dernier tour mais DSM, l’équipe du vainqueur, l’a senti et leurs coureurs ont un peu bloqué le passage dans la dernière côte. C’est dommage, nous voulions y faire le forcing, lâcher les vrais sprinters comme Sam Welsford… Cela n'a pas été possible. Ensuite, malheureusement, j’ai été gêné par une chute avant le dernier rond-point. Et je me suis retrouvé loin. J’ai cru que ma course était finie. Mais je me sens libéré depuis ma victoire, mardi, au Samyn. Et je me suis dit que c’était tout ou rien."