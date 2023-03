Vainqueur du Criquielion, Welsford vise le doublé ce dimanche au GP Monséré

Sam Welsford s’y est imposé devant Milan Menten. “Oh ! Je n’ai plus de souffle, mes jambes crient”, a-t-il commenté quand ses coéquipiers sont venus le féliciter, dans un bel élan collectif. L’épreuve hennuyère, qui fêtait sa première édition en tant que course professionnelle de catégorie 1, se conjugue donc en anglais avec cet Australien qui succède au Canadien Pier-André Coté. S’il n’est pas le sprinteur le plus connu du peloton et s’il n’est pas de la nouvelle jeune génération (il a 27 ans), ce coureur de DSM monte en puissance ces dernières saisons. Il s’est imposé pour la troisième fois cette année après deux succès conquis au Tour de San Juan, où il avait devancé Fabio Jakobsen ou Sam Bennett (il avait battu Jasper Philipsen l’an passé sur le Tour de Turquie, pour ce qui avait été son premier succès pro). “Je réalise un super début de saison et je suis très content de continuer sur cette lancée avec cette victoire au Grand Prix Claudy Criquielion”, ajoute celui qui s’était classé troisième du Grand Prix de l’Escaut, l’an passé.

Connaissait-il l’ancien coureur wallon ? “Non, désolé, je n’ai pas une très grande culture cycliste, j’ai grandi en Australie et je ne connais pas son histoire”, répond-il au sujet de l’ancien champion du monde. “Mais je vais m’en souvenir, de cette épreuve, qui est ma première victoire sur une course d’un jour. Elle était bien usante avec son parcours, son rythme, et je suis content d’avoir terminé le très bon boulot de mes coéquipiers. Ils ont super bien bossé, ils m’ont bien protégé toute la journée du vent, ils m’ont bien emmené en vue du sprint. Nous étions encore à trois pour aborder le sprint dans ce peloton réduit. Je savais que cela allait un sprint long, en faux-plat montant et puis en légère descente, raison pour laquelle je n’ai pas voulu lancer mon sprint trop tôt.”

Il sera ce dimanche au Grand Prix Jean-Pierre Monséré, un autre… ancien champion du monde belge décédé. Sur lequel il espère réaliser le doublé.