Depuis sa création, il y a eu 57 éditions disputées, avec 8 succès belges (pour 24 italiens, 5 suisses, 4 espagnols, 3 néerlandais et slovènes, 2 danois et colombiens, 1 norvégien, suédois, allemand, australien, polonais et britannique).

Le record de succès est de 6 succès, pour Roger De Vlaeminck (de 1972 à 1977).

Le parcours et les étapes

Depuis l’an passé, Tirreno-Adriatico a perdu une étape et a avancé d’un jour. La course se termine le dimanche et non plus le mardi. Ce qui permet aussi de placer Milan-Turin entre la Course des Deux Mers et Milan-Sanremo. Une fois encore, l’épreuve de RCS présente un parcours très athlétique avec 13.800 mètres de dénivelé.

La 58e édition, sur 1.171,5 km, débutera par un chrono (le seul au programme) et elle offrira ensuite trois possibilités aux sprinters (dont la dernière étape à San Benedetto del Tronto qui finit en critérium depuis l’an passé), deux aux puncheurs, avec la traditionnelle et très spectaculaire étape des “muri”, dans les Marches, et une aux véritables grimpeurs, au terme de la 5e étape qui se termine en altitude à Sassotetto da Sarnano après une montée de 14,5 km à 6.5 % (passage maximal à 12 %). Les étapes de Tirreno-Adriatico

1. Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (clm indiv., 11,5 km)

2. Camaiore – Follonica (210 km)

3. Follonica – Foligno (216 km)

4. Greccio – Tortoreto (218 km)

5. Morro d’Oro – Sarnano-Sassotetto (168 km)

6. Osimo Stazione – Osimo (193 km)

7. San Benedetto del Trento – San Benedetto del Trento (154 km)

La liste des engagés

Alpecin-Deceuninck

1. Mathieu van der Poel (P-B) ; 2. Michael Gogl (Aut) ; 3. Jasper Philipsen, 4. Oscar Riesebeek (P-B) ; 5. Ramon Sinkeldam (P-B) ; 6. Robert Stannard (Aus) ; 7. Gianni Vermeersch

AG2R-Citroën

11. Ben O’Connor (Aus) ; 12. Benoît Cosnefroy (Fra) ; 13. Felix Gall (Aut) ; 14. Nans Peters (Fra) ; 15. Michael Schär (Sui) ; 16. Greg Van Avermaet ; 17. Valentin Paret-Peintre (Fra)

Astana

21. Alexey Lutsenko (Kaz) ; 22. Samuele Battistella (Ita) ; 23. Mark Cavendish (G-B) ; Joe Dombrowski (USA) ; 25. Yevgeniy Fedorov (Kaz) ; 26. Gieb Syritsa ; 27. Leonardo Basso (Ita)

Bahrain-Victorious

31. Mikel Landa (Esp) ; 32. Nikias Arndt (All) ; 33. Phil Bauhaus (All) ; 34. Santiago Buitrago (Col) ; 35. Damiano Caruso (Ita) ; 36. Fran Miholjevic (Cro) ; 37. Andrea Pasqualon (Ita) ;

Bora-hansgrohe

41. Jai Hindely (Aus) ; 42. Cesare Benedetti (Pol) ; 43. Nico Denz (All) ; 44. Patrick Gamper (Aut) ; 45. Lennard Kämna (All) ; 46. Jordi Meeus ; 47. Aleksandr Vlasov

Cofidis

51. Guillaume Martin (Fra) ; 52. David Cimolai (Ita) ; 53. Simone Consonni (Ita) ; 54. Victor Lafay (Fra) ; 55. Anthony Perez (Fra) ; 56. Rémy Rochas (Fra) ; 57. Axel Zingle (Fra)

EF Education/EasyPost

61. Jonathan Caicedo (Equ) ; 62. Andrey Amador (CrC) ; 63. Hugh Carthy (G-B) ; 64. Mikkel Honoré (Dan) ; 65. Jens Keukeleire ; 66. Sean Quinn (USA) ; 67. Julius Van Den Berg (P-B)

EOLO-Kometa Cycling Team

71. Lorenzo Fortunato (Ita) ; 72. Davide Bais (Ita) ; 73. Mattia Bais (Ita) ; 74. Erik Fetter (Hon) ; 75. Francesco Gavazzi (Ita) ; 76. Mirco Maestri (Ita) ; 77. Samuele Rivi (Ita)

Green Project-Bardiani CSF

81. Alessandro Tonelli (Ita) ; 82. Luca Colnaghi (Ita) ; 83. Riccardo Luca (Ita) ; 84. Filippo Magli (Ita) ; 85. Alessandro Santaromita (Ita) ; 86. Manuele Tarozzi (Ita) ; 87. Samuele Zoccarato (Ita)

Groupama-FDJ

91. Thibaut Pinot (Fra) ; 92. Bruno Armirail (Fra) ; 93. Olivier Le Gac (Fra) ; 94. Fabian Lienhard (Sui) ; 95. Valentin Madouas (Fra) ; 96. Quentin Pacher (Fra) ; 97. Jake Stewart (G-B)

Ineos-Grenadiers

101. Thymen Arensman (P-B) ; 102. Laurens De Plus ; 103. Filippo Ganna (Ita) ; 104. Tao Geoghegan Hart (G-B) ; 105. Michal Kwiatkowski (Pó ?) ; 106. Tom Pidcock (G-B) ; 107. Magnus Sheffield (USA)

Intermarche-Circus-Wanty

111. Biniam Girmay (Ery) ; 112. Sven Erik Bystrom (Nor) ; 113. Niccolo Bonifazio (Ita) ; 114. Lorenzo Rota (Ita) ; 115. Mike Teunissen (P-B) ; 116. Loïc Vliegen ; 117. Georg Zimmermann (All)

Israel-Premier Tech

121. Michael Woods (Can) ; 123. Derek Dee (Can) ; 124. Omer Goldstein (Isr) ; 125. Krists Neilands (Let) ; 126. Giacomo Nizzolo (Ita) ; 127. Mads Würtz Schmidt (Dan)

Jumbo-Visma

131. Primoz Roglic (Sln) ; 132. Tiesj Benoot ; 133. Koen Bouwman (P-B) ; 134. Wilco Kelderman (P-B) ; 135. Attila Valter (Hon) ; 136. Wout van Aert ; 137. Dylan Van Baarle (P-B)

Movistar

141. Enric Mas (Esp) ; 142. Alex Aranburu (Esp) ; 143. Jorge Arcas (Esp) ; 144. Fernando Gaviria (Col) ; 145. Nelson Oliveira (Por) ; 146. Albert Torres (Esp)

Q36.5 Pro Cycling Team

151. Gianluca Brambilla (Ita) ; 152. Haylu Negasi Abreha (Eth) ; 153. Jack Bauer (N-Z) ; 154. Filippo Conca (Ita) ; 155. Mark Donovan (G-B) ; 156. Damien Howson (Aus) ; 157. Matteo Moschetti (Ita)

Soudal-Quick Step

161. Julian Alaphilippe (Fra) ; 162. Andra Bagioli (Ita) ; 163. Davide Ballerini (Ita) ; 164. Dries Devenyns ; 165. Fabio Jakobsen (P-B) ; 166. Casper Pedersen (Dan) ; 167. Bert Van Lerberghe

Arkea-Samsic

171. Warren Barguil (Fra) ; 172. Nacer Bouhanni (Fra) ; 173. Donovan Grondin (Fra) ; 174. Simon Guglielmi (Fra) ; 175. Laurent Pichon (Fra) ; 176. Cristian Rodriguez (Esp) ; 177. Clément Russo (Fra)

Team Corratec

181. Valerio Conti (Ita) ; 182. Stefano Gandin (Ita) ; 183. Alessandro Iacchi (Ita) ; 184. Alexander Konychev (Ita) ; 185. Jan Stöckli (Sui) ; 186. Nicolas Tivani Perez (Arg) ; 187. Attilio Viviani (Ita)

Team DSM

191. Andreas Leknessund (Nor) ; 192. Alberto Dainese (Ita) ; 193. Jonas Iversby (Nor) ; 194. Marius Mayerhofer (All) ; 195. Florian Stork (All) ; 196. Henri Vandenabeele ; 197. Harm Vanhoucke

Team Jayco-Alula

201. Dylan Groenewegen (P-B) ; 202. Alessandro De Marchi (Ita) ; 203. Michael Hepburn (Aus) ; 204. Jan Maas (P-B) ; 205. Luka Mezgec (Sln) ; 206. Elmar Renders (P-B) ; 207. Zdenek Stybar (Tch)

Total-Energies

211. Peter Sagan (Svk) ; 212. Maciej Bodnar (Pó ?) ; 213. Mathieu Burgaudeau (Fra) ; 214. Steff Cras ; 215. Valentin Perron (Fra) ; 216. Daniel Oss (Ita) ; 217. Julien Simon (Fra)

Trek-Segafredo

221. Giulio Ciccone (Ita) ; 222. Dario Cataldo (Ita) ; 223. Amanuel Gehbreigzabhier (Ery) ; 224. Markus Hoelgaard (Nor) ; 225. Quin Simmons (USA) ; 226. Toms Skujins (Let) ; 227. Edward Theuns

Tudor Pro Cycling Team

231. Sebastien Reichenbach (Sui) ; 232. Tom Bohli (Sui) ; 233. Lucas Eriksson (Suè) ; 234. Arthur Kluckers (Lux) ; 235. Simon Pellaud (Sui) ; 236. Roland Thalmann (Sui) ; 237. Yannis Voisard (Sui)

UAE Team Emirates

241. Adam Yates (G-B) ; 242. George Bennett (N-Z) ; 243. Alessandro Covi (Ita) ; 244. Davide Formolo (Ita) ; 245. Joao Almeida (Por) ; 246. Brandon McNulty (USA) ; 247. Sebastian Molano (Col)

Les derniers vainqueurs

2013 Vincenzo Nibali (Ita)

2014 Alberto Contador (Esp)

2015 Nairo Quintana (Col)

2016 Greg Van Avermaet

2017 Nairo Quintana (Col)

2018 Michal Kwiatkowski (Pol)

2019 Primoz Roglic (Slo)

2020 Simon Yates (G-B)

2021 Tadej Pogacar (Slo)

2022 Tadej Pogacar (Slo).

Le classement 2022

1. Tadej Pogacar (Slo/UAE Emirates) les 1133, 9 km en 27h25 : 53 (Moy. : 41,336 km/h) ; 2. Jonas Vingegaard (Dan) 1:52 ; 3. Mikel Landa (Esp) 2:33 ; 4. Richie Porte (Aus) 2:44 ; 5. Jai Hindley (Aus) 3:05 ; 6. Thymen Arensman (P-B) 3:16 ; 7. Damiano Caruso (Ita) 3:20 ; 8. Thibaut Pinot (Fra) 3:37 ; 9. Pello Bilbao (Esp) 3:51 ; 10. Giulio Ciccone (Ita) 4:03 ; 11. Remco Evenepoel 4:20 ; 12. Romain Bardet (Fra) 4:29 ; 13. Domenico Pozzovivo (Ita) 5:16 ; 14. Rigoberto Uran (Col) 6:33 ; 15. Marc Soler (Esp) 6:42 ; 16. Victor Lafay (Fra) 6:52 ; 17. Cristian Rodriguez (Esp) 7:10 ; 18. Lorenzo Fortunato (Ita) 7:28 ; 19. Wilco Kelderman (P-B) 7:48 ; 20. Warren Barguil (Fra) 8:33 ;… 167 partants – 143 classés.