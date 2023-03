”C’était une belle expérience, ma première chez les pros, mais c’était dur”, avouait l’Ardennais, qui reconnaissait avoir souffert à la mi-course. “J’étais bien parti, mais ensuite, à la moitié de la course, ce fut plus compliqué. J’aime bien, mais je n’étais pas dans un bon jour. Il vaut mieux avoir une mauvaise journée dans une étape comme celle-ci que dans une qui finit au sprint.”

La prochaine occasion de démontrer sa pointe de vitesse ne s’offrira au coureur de Lescheret que jeudi, au mieux, ou le lendemain. Avant cela, Arnaud De Lie ne s’attend pourtant pas à une journée de repos dans la 4e étape.

”Demain (mercredi), ça peut être calme pour moi”, dit-il, “mais on annonce du vent. Je n’ai pas peur des délais, mais ça peut bordurer et pourquoi pas être devant, prendre de l’avance avant les difficultés et finir calmement.”