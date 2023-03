DH Challenge Ekoï : le jeune Prestianni est bien parti

Il a toujours été un abonné aux places d’honneur du DH Challenge Ekoï. Et il semble parti pour à nouveau figurer parmi les premières places de notre classement de régularité cette année. Sacha Prestianni arrive en 2023 dans la catégorie des espoirs et élites mais il s’est directement bien adapté à ce peloton. Après avoir terminé huitième sur une centaine de partants à Villers-le-Temple, la course d’ouverture en Wallonie, il s’est classé à cette même place sur le Grand Prix de Lillers, en France, dimanche. Sur une course bien plus relevée, puisque cette épreuve est reprise en catégorie 2 dans le calendrier de l’Union Cycliste Internationale.

"Ce résultat est un peu inattendu, car je devais faire le coéquipier sur cette course", raconte le coureur de la nouvelle équipe Circus - ReUZ - Techno, la formation pour les espoirs d’Intermarché-Circus-Wanty. "Je devais lancer notre sprinter Axel Huens (NdlR : le Français s’était classé deuxième de Bruxelles-Opwijk la semaine précédente), bien le placer dans le final. Mais le final a été très nerveux. Il y a aussi eu des chutes. Nous n’étions plus qu’à deux de l’équipe à l’avant avec Huens. Comme il y avait une échappée de sept hommes en tête et que nous étions proches de l’arrivée, j’ai roulé en tête de peloton pour les reprendre."

Son relais appuyé a fait mal… "Quand je me suis retourné, il n’y avait plus qu’un coureur des équipes de développement de Soudal-Quick Step et de Lotto-Dstny", poursuit Sacha Prestianni. "Nous étions à trois et nous avons rejoint la bonne échappée. J’ai tenté de récupérer au maximum, mais nous étions à peine un kilomètre de l’arrivée, avec le peloton sur les talons. C'était un peu trop court ! Je n’ai pas fait un super sprint avec cette huitième, mais j’étais cuit. Je reste cependant très satisfait de ma course."

Et de son début de saison. "Ces résultats me mettent en confiance, je vois que je suis à l’aise, que je m’adapte bien. Lillers, c’était UCI et long de 180 kilomètres. Comme l’épreuve de la veille, où j’avais aussi de bonnes sensations. C’est donc bon pour le moral, tout en sachant que je ne me mets pas de pression. On verra ce que cela donnera ce dimanche sur la Get Up Cup à Aywaille." Sur un interclubs, le Mémorial Valentin Beauve, au profil accidenté qui devrait lui convenir. "Je connais les routes par coeur, cela va bien grimper. Je ne sais pas encore si j'y roulerai pour moi ou pour l’équipe dans un rôle de coéquipier pour Francesco Busatto." L'Italien de 20 ans roule souvent avec les pros d'Intermarché-Circus-Wanty, il s'était classé quatrième de la Muscat Classic.

Les classements du DH Challenge Ekoï

Élites-espoirs

1. Louka Matthys 271 points

2. Sacha Prestianni 205

3. Félix Dopchie 82

4. Arnaud Voss 61

5. Noah Detalle 42

6. Robin Ernst 37

7. Marvin Tasset 22

8. Sébastien Van Poppel 10

9. Robin Radoux 7

Juniors

1. Guillaume Daix 84 points

2. Juan Lemestrez 30

3. Florian Delier 16

4. Léopold Dallemagne 12

Cadets

1. Edouard Claisse (1 victoire) 112 points

2. Louis Marx 52

3. Zakary Lognard 49

4. Colyn Colson 19

Au programme cette semaine

Kermesse en Wallonie : Templeuve (8/3, E/E).

Les grands rendez-vous : GP Oetingen (8/3, dames élites UCI 1.1), Danilith Nokere Koese Juniors (11/3, UCI 1.1), Circuit du Waasland (12/3, E/E), la Get Up Cup à Aywaille (12/3, E/E, IC 1).