La chronique de Mathieu Istace : Tous les coureurs ne sont pas égaux devant leur matériel

À l’heure où le début de saison bat son plein et que les grosses formations mondiales ont déjà marqué les courses de leur empreinte, il me parait important de revenir sur les différents soucis techniques rencontrés par certaines équipes au niveau du matériel. Benoit Cosnefroy confiait la semaine dernière à nos confrères de L’Équipe qu’il envisagerait autrement la suite de sa carrière dans un futur proche, se souciant davantage du matériel qui lui sera proposé plutôt que du nom de l’équipe qui l’emploiera (son employeur actuel (AG2R Citroën), appréciera et le fournisseur de cadre aussi).

On évoque régulièrement les stages, la nutrition et les programmes spécifiques d’entraînement, mais on parle très peu du rendement des cadres et des composants. En début d’année et durant les stages préparatoires, plusieurs ajustements doivent se faire et plusieurs contraintes peuvent subsister tout au long de la saison. Souvenez-vous de l’équipe Aqua Blue dont le partenaire technique fournissait exclusivement des mono plateaux, suscitant énormément de frustrations auprès des coureurs de l’époque. Comme me le rappelait ce week-end l’ancien pro Frédéric Amorison, avec le sens de la formule qui le caractérise : “Quand tu roules avec une charrette, tu roules avec une charrette toute l’année.”

Et la remarque est aussi valable dans l’autre sens. Quand les paramètres sont au vert en début de saison, ils sont généralement annonciateurs d’un excellent cru. La preuve avec Jumbo-Visma qui a parfaitement négocié le passage entre le partenaire historique Shimano et SRAM. Avec pour différence principale, l’utilisation des développements qui peut varier du tout au tout chez les marques qui font la pluie et le beau temps au niveau des composants dans le cyclisme professionnel. Une nouvelle fois, tout est une question de moyens. Plus votre budget sera élevé, plus les fabricants vous accorderont des facilités et des priorités lorsqu’il s’agira de signer des contrats, mais aussi en termes de délais de livraison.

Toutes les équipes ne sont donc pas logées à la même enseigne et le constat est le même pour les roulements, les boyaux ou encore les tubeless. Si certaines performances peuvent sembler suspectes aux yeux de certains, il faut certainement tenir compte de tous ces gains marginaux qui font la différence au final sur des coureurs qui à la base ont plus ou moins les mêmes qualités physiques. Ce qui fait aussi penser aux propos d’Axel Laurance, nouveau coureur de la formation Alpecin : “Cela roule tellement vite que la moindre différence devient hyper importante. Dans le peloton, tu le vois, le mec qui va à la même vitesse que toi alors qu’il appuie moins sur les pédales” Une réflexion lourde de sens mais qui nous fait comprendre, qu’au niveau du matériel, il y a désormais un cyclisme à plusieurs vitesses. Au propre, comme au figuré.