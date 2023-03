Pozzovivo se sauve encore

Depuis la fin de l’équipe Qhubeka ASSOS, à l’issue de la saison 2021, Domenico Pozzovivo a craint à chaque hiver de devoir mettre un terme à sa carrière. Ce que le grimpeur de poche italien ne souhaite vraiment pas. Il était parvenu à obtenir un contrat en février, l’an passé, pour repartir dans les pelotons, à 39 ans. Il s’en était très bien sorti, avec notamment une huitième place au Tour d’Italie, une neuvième au Tour de Suisse et plusieurs places d’honneur. Mais il n’était pas parvenu à un accord pour prolonger cette année chez Intermarché-Circus-Wanty et la saison a recommencé sans lui, à nouveau.

L’ancien vainqueur du Giro n’a cependant pas baissé les bras et vient d’être récompensé de ses efforts avec une nouvelle chance qui s’offre à lui : il a signé chez Israël-Premier Tech et va pouvoir se lancer à l’assaut de sa dix-neuvième saison chez les pros. "Cela a été une période difficile durant ces longs moins à m’entraîner sans avoir d’équipe", explique-t-il. "Je vais démarrer la saison un peu plus tard mais avec toujours la même motivation."

La formation de Rik Verbrugghe comptera sur lui sur le Tour d’Italie, les classiques italiennes et d’autres épreuves par étape.