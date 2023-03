Tirreno-Adriatico : les cadors du peloton au charbon

Les ténors ont beaucoup été vus à l’avant du peloton, ce mardi, sur la seconde journée de Tirreno-Adriatico, pour la deuxième étape de la Course des Deux Mers. Pas pour y faire la guerre, cependant. Wout van Aert et Julian Alaphilippe ont œuvré ensemble en fin de course pour contrôler le peloton. De solides efforts effectués en vue de travailler la condition, que le Belge et le Français veulent voir s’intensifier ces prochaines semaines en vue des grandes classiques du printemps. Si Wout van Aert avait déjà surpris lundi, en ne prenant aucun risque dans le contre-la-montre d’ouverture terminé à la quarante-cinquième place, il a adopté la même attitude ce mardi. Alors qu’il aurait pu prétendre à la victoire d’étape au sprint, il s’est laissé décrocher du peloton à un peu plus de deux kilomètres du peloton, après avoir protégé Primoz Roglic, Wilco Kelderman mais aussi un Tiesj Benoot très ambitieux.

”Wout nous avait signifié qu’il ne comptait pas sprinter et s’est concentré sur nos hommes pour le classement général”, indique le directeur sportif Frans Maassen. L’ancien double champion du monde Julian Alaphilippe travaillait de son côté pour le champion d’Europe Fabio Jakobsen. Le Néerlandais est parvenu à finir le boulot en s’imposant au sprint, avec une courte avance sur Jasper Philipsen, que Mathieu van der Poel avait cherché à emmener dans la dernière ligne droite.

Une délivrance pour Jakobsen

Une petite délivrance pour Fabio Jakobsen, qui n’avait pour l’instant gagné qu’une étape du Tour de San Juan. De quoi s’attirer les foudres de son patron, qui estimait qu’il aurait déjà dû compter à ce stade de la saison trois succès en plus. Battu plusieurs fois, le champion du monde a également dû faire face à la guigne, comme lorsqu’il est lourdement tombé mardi dernier, sur les routes du Samyn. “Je continue à faire de mon mieux”, a-t-il commenté dans les zones d’interviews. “J’essaie à chaque opportunité et j’ai su saisir celle-ci, j’en suis très heureux. J’ai pu profiter d’un gros boulot de mes coéquipiers, dont Bert Van Lerberghe (NdlR : qui a remplacé Michaël Morkov, malade). Je voulais lancer mon sprint plus tôt mais j’étais bien protégé dans sa roue. Fernando Gaviria a presque eu le timing parfait en lançant le sprint de loin, mais c’était un rien trop tôt et j’ai su m’imposer.”

De justesse devant un Jasper Philipsen déçu de devoir se contenter de la deuxième place pour son premier sprint de la saison. “On l’a bien abordé avec le travail de Mathieu van der Poel, mais j’ai été surpris par le sprint lancé de loin de Gaviria”, a commenté celui qui avait des problèmes de dérailleur dans le final. “J’ai dû réagir et Jakobsen a pris ma roue.” Il aura une nouvelle opportunité ce mercredi, entre Follonica et Foligno, sur une longue étape de 216 bornes promise, sur le papier, aux sprinters et sur laquelle Filippo Ganna aura encore le maillot de leader.

Soudal-Quick Step, l’équipe la plus victorieuse en 2023

Avec cette nouvelle victoire, Fabio Jakobsen fait passer à quatorze le nombre de succès de son équipe Soudal-Quick Step. Si la formation de Patrick Lefevere a été moins percutante sur les premières classiques belges de la saison, elle continue d’être la plus prolifique. Elle compte trois succès de plus que les UAE Emirates, avec sept coureurs différents (Tim Merlier est le plus gourmand avec quatre bouquets du vainqueur).