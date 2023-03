Arnaud De Lie déçu d’une nouvelle occasion ratée : “C’est plutôt une grosse défaite”

”Pour l’instant, Paris-Nice ne se déroule pas bien pour moi”, reconnut Arnaud. “On est un peu en manque de confiance. Ce n’est pas une question d’apprentissage, c’est plutôt une grosse défaite. On ne venait pas ici pour apprendre mais pour gagner. Bien sûr, on apprend de ses défaites, mais on apprend aussi en gagnant et on avait les capacités de le faire.”

Cette fois encore, les automatismes entre le sprinter et ses poissons-pilotes n’ont pas fonctionné à merveille.

”On a déjà fait une faute loin de l’arrivée”, avouait-il. “Nous aurions dû être devant plus tôt, à dix ou quinze kilomètres déjà. Dans le nouveau cyclisme, les équipes bloquent la route et on ne peut plus remonter. C’est comme ça, on a essayé, mais on a eu du mal. On s’est bien retrouvé à cinq kilomètres du but parce qu’il y a eu un virage. On a hésité, tout le monde a pris à droite et moi à gauche. C’était décisif. Si mes équipiers avaient pris à gauche comme moi, j’avais une chance. J’ai su me replacer, mais j’étais tout seul. Dans ce cas-là, on n’a pas trop de respect pour vous, on se fait bousculer de partout. J’étais dans la roue de Mads Pedersen mais je n’ai pas eu confiance en moi. Je n’ai pas pu la garder.”

Tout n’était pas perdu malgré tout.

”Mes équipiers sont revenus,” dit-il, “j’ai pris la roue de Jacopo (Guarnieri) mais on se faisait boxer de tous les côtés. Alors, prendre un risque de tomber là et faire une croix sur mon printemps, alors que j’étais trentième, ça n’avait pas de sens. On a essayé de remonter et c’était trop tard. Si au rond-point à un kilomètre de l’arrivée on n’était pas bien placé, on n’avait aucune chance (NdlR : il y en avait un autre à 300 mètres de la ligne). Faire chaque fois un sprint de la quinzième place pour finir 5e, c’est beau, mais ça ne me rapporte rien. C’était encore pire que les deux premiers sprints. Je suis déçu, mais si ce n’était pas le cas, ce serait encore plus grave. Une journée et une course comme celles-ci, je n’aime pas trop. Plus de deux cents kilomètres à ne rien faire, ça en devient fatigant.”

Son directeur Maxime Monfort confirme un petit manque d’automatisme, normal avec un groupe qui se découvre.

”Nous aurions dû remonter devant plus tôt”, expliquait-il. “Tout le monde essaie de faire le mieux, il y a un plan, Arnaud marche bien, tout le monde marche bien. C’est une question de détails et d’automatismes. Arnaud et Jacopo, c’est leur première course ensemble. Et puis, les courses où Arnaud a fait des résultats, c’étaient des courses dures, comme à Valence, à Bessèges, au Nieuwsblad… Il y a moins de tactique, c’est juste les jambes. Quand c’est moins difficile, que ce sont les détails ou la cohésion de l’équipe qui comptent, on doit encore s’améliorer. Cela demande plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pour que se soit parfaitement réglé.”

Un train parfaitement huilé que, non sans humour, Tim Merlier, troisième de l’étape pour avoir été, lui aussi, enfermé au passage des rotondes, propose à l’Ardennais.

”S’il veut être bien emmené, qu’il vienne chez nous”, rigole le coureur de Soudal-Quick Step. “Il y a eu de nouveau un super travail préparatoire de mon équipe avant que les ronds-points ne perturbent tout. Une fois encore, j’ai effectué un bon sprint, peut-être le plus rapide. J’avais les jambes pour gagner mais j’étais trop loin.”