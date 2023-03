”Toute l’équipe a fait un super boulot”, expliqua le Limbourgeois d’UAE qui ne fut pas pour rien dans le succès de Tadej Pogacar. “Je me sens bien, je suis en forme, et je l’ai déjà dit, c’est plus facile de rouler devant avec un gars comme Tadej comme leader. Ça chance beaucoup, par exemple pour les bordures. Vous êtes à l’avant du peloton et vos équipiers sont autour de vous quand ça casse. Il y a d’ailleurs eu deux épisodes du genre en début d’étape mais les circonstances n’étaient pas réunies.”

Ensuite, toute l’équipe UAE Emirates a roulé pour neutraliser l’échappée de sept hommes.

”On ne pensait pas nécessairement les reprendre avant le sprint bonifications”, disait encore Wellens. “Mais, on s’est rapproché et alors on a poussé de plus en plus. Pourtant, on est arrivé un peu trop tard même si, finalement, Tadej avait déjà pris deux secondes.”

Le succès de son leader ne surprend pas le Belge.

”On avait vu à la Ruta del Sol qu’il roulait tellement facilement”, disait-il. “Il avait fait de ce Paris-Nice son premier objectif de la saison. Ce n’est pas un homme normal ! C’est un leader mais qui ne se prend pas la tête ou ne la joue pas. En plus, il peut tout faire, grimper, rouler, sprinter, attaquer, sauter dans une bordure… De Milan-Sanremo à Liège-Bastogne-Liège, il peut gagner toutes les classiques dont il sera chaque fois favori.”