Paris-Nice : Troisième et sans doute dernière chance pour Tim Merlier et Arnaud De Lie

La plus longue (212,4 km) étape du 81e Paris-Nice est au programme jeudi entre Saint-Symphorien-sur-Coise et Saint-Paul-Trois-Châteaux. C’est également la dernière possibilité offerte aux sprinters, et donc, notamment à Tim Merlier ou Arnaud De Lie, de s’illustrer cette semaine. En effet, la journée du lendemain risque d’être beaucoup trop musclée pour la plupart d’entre eux surtout si Pogacar tente d’enfoncer le clou avant l’étape reine de samedi.