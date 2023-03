Arnaud De Lie sur la difficile étape de ce vendredi : “Je vais me faire plaisir”

C’est une étape taillée pour les attaquants et ceux, comme le Danois Jonas Gregaard, qui veulent prendre de l’avance au classement de la montagne par rapport à Tadej Pogacar, lequel, même sans le vouloir, peut s’emparer du maillot blanc à pois rouges lors du week-end final.

Bonne nouvelle pour les baroudeurs, ils trouveront comme allié un fort vent d’ouest (30 à 40 km/h) globalement favorable. Mais c’est surtout le parcours, en dents de scie, qui fera la différence. Au total, l’étape recense 2.750 mètres de dénivelé positif sur ses 197,4 km.

Surtout, sur les cinq difficultés qui entrent en ligne de compte pour le classement de la montagne (mais il y en a au moins autant d’autres), les quatre dernières présentent des passages particulièrement pentus (respectivement de 15, 17, 20 et 19 % maximal) qui devraient effectuer un écrémage naturel. C’est dire que, lorsque la course sera sur le circuit local (de 30,5 km) autour de la Colle-sur-Loup, tous les sprinters ne seront pas là. Des coureurs comme Michael Mattheuws ou Mads Pedersen pourraient passer s’il n’y a pas trop de bagarres entre les gros bras qui vont vouloir se préserver en vue des deux dernières étapes, bien plus escarpées.

À Valence et Bessèges en début de saison, Arnaud De Lie a survécu à des montées aussi longues mais sans doute moins raides. Ce sera pour le Wallon un nouveau test.

”Demain est un autre jour, je vais me faire plaisir”, disait à Saint-Paul-Trois Châteaux un Ardennais revanchard qu’on pourrait voir tenter de prendre place dans l’échappée ou chercher à s’accrocher tant et plus. Car, pour ceux qui ne seraient pas trop distancés, la finale de l’étape est en descente avec un dernier sommet (un kilomètre à 7,1 % où seront distribuées 6, 4 et 2 secondes de bonification) situé à 21 bornes du but avant la longue plongée vers l’arrivée où le dernier kilomètre est en légère montée, à 4 %.