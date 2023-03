Tirreno-Adriatico : l’arrivée de l’étape reine de ce vendredi modifiée en raison de la météo

Les fortes rafales de vent qui soufflent actuellement sur les Marches ont poussé les organisateurs de Tirreno-Adriatico à modifier le final de l’étape reine de la Course des Deux Mers au programme de ce vendredi. La ligne d’arrivée de la 5e étape sera en effet tracée 2,4 kilomètres plus bas dans la montée finale de Sarnano Sassotetto. Cette dernière difficulté sera désormais longue de 10,7km en lieu et place des 13,1km initialement prévus.