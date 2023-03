Jonas Vingegaard termine 3e de Paris-Nice: "Je ne suis pas à mon meilleur niveau, j'ai encore un peu de travail"

Arrivé sur Paris-Nice fort de ses trois victoires d'étapes et de sa victoire finale au Tour de Galice, sa course de reprise, Jonas Vingegaard n'a jamais vraiment été en mesure de rivaliser avec Tadej Pogacar sur la "Course au soleil". Le Danois termine 3e du classement général derrière Pogacar et le Français David Gaudu.