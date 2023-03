Le Tour de France 2024 se terminera par un contre-la-montre : idéal pour Remco Evenepoel?

Les organisateurs de la course au maillot jaune ont présenté le final de cette édition 2024, qui pourraient voir les débuts d’Evenepoel sur l’épreuve française. Cette édition sera particulière : elle ne se terminera pas à Paris en raison de la tenue des Jeux olympiques dans la capitale française. Le final se jouera à Nice. Avec deux dernières étapes corsées. Voilà qui pourrait plaire au petit prodige de Scheepdaal !

Impossible de prévoir comment sera le parcours en 2024 de la majeure partie du Tour de France, qui s’élancera d’Italie, de Florence. Mais ce final autour de Nice promet d’être alléchant. Avec une avant-dernière étape courte (132 kilomètres), qui promet d’être explosive, avec quatre ascensions et une arrivée au sommet du Col de la Couillole. Ceux en lice pour la victoire finale ou le podium qui craignent le contre-la-montre du lendemain devront y passer à l’offensive avant l’ultime journée de course. Planifiée le dimanche 21 juillet 2024 entre Monaco et Nice, elle s’effectuera sous la forme d’un chrono avec deux montées, celle de La Turbie et du Col d’Eze par son versant le plus court. Il faudra encore de la fraîcheur en cette fin de Tour de France, qui retrouve un chrono final pour la première fois depuis l’édition 1989, quand Greg Lemond avait renversé la course le dernier jour, détrônant Laurent Fignon pour huit petites secondes.