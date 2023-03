CALAIS, FRANCE - JULY 05: Wout Van Aert of Belgium and Team Jumbo - Visma Yellow Leader Jersey celebrates at finish line as stage winner during the 109th Tour de France 2022, Stage 4 a 171,5km stage from Dunkerque to Calais / #TDF2022 / #WorldTour / on July 05, 2022 in Calais, France. (Photo by Michael Steele/Getty Images) ©2022 Getty Images

L’importance du casque

Repérer Wout van Aert parmi les cyclistes n'est pas difficile grâce à son casque Red Bull qui le distingue des autres coureurs. Cela permet de le suivre plus facilement lorsqu'il avance, accélère ou mène le peloton. Le casque Red Bull est également un signe distinctif pour Wout en tant que membre de l'équipe Red Bull, qui est le seul autorisé à porter les couleurs de la marque lors des compétitions. Cependant, grâce à la collaboration de Lazer, Red Bull et Wout van Aert, il est désormais possible pour tous les cyclistes passionnés de posséder leur propre casque. Les deux modèles disponibles pour le grand public sont le Strada KinetiCore, un casque polyvalent qui convient à tous les types de cyclistes, et le Vento KinetiCore, une édition spéciale limitée à 1994 exemplaires en référence à l'année de naissance de Wout van Aert.

Le nouveau casque de Wout van Aert, collaboration entre Lazer et Red Bull ©Lazer

Red Bull Fly Like Wout

Ce nouveau casque s’inscrit dans la lignée du Red Bull Fly Like Wout. Depuis le lundi 13 mars 2023, l'inscription au Red Bull Fly Like Wout est ouverte sur Strava. Le défi débutera le lundi 3 avril 2023, juste après le Tour des Flandres. Si vous vous inscrivez dès maintenant sur redbull.be/flylikewout, vous pourrez rejoindre le club organisateur sur Strava et ainsi recevoir des mises à jour ainsi que le coup d'envoi officiel ! Si vous souhaitez avoir la chance de gagner un entraînement avec Wout van Aert ou l'un des autres prix, vous devrez vous entraîner au moins trois fois par semaine, pendant 30 minutes minimum, pendant trois semaines consécutives.

Pour être tenu(e) au courant des dernières informations, vous pouvez rejoindre le club Red Bull Belgium sur Strava via l'adresse https://www.strava.com/clubs/1018164 .