Une première victoire UCI symbolique pour Laurenz Rex

Laurenz Rex semble bel et bien de retour, à l’approche des courses pavées. ©intermarché-circus-wanty

Après avoir dominé un critérium et désormais une course UCI 1.2, il espère maintenant gagner à un niveau plus élevé. “Sans vouloir attendre l’an prochain pour ça”, glisse, dans un sourire, ce coureur de 23 ans. “Cette victoire, dimanche, m’a fait beaucoup de bien. Car je n’ai vraiment pas eu de chance pour mon arrivée en World Tour. J’ai souffert d’une blessure cet hiver, avec une fissure au niveau du mollet qui m’a bloqué trois semaines. Cela m’a fait rater le stage de ma formation, mais j’ai pu participer à celui de l’équipe continentale pour les espoirs de mon équipe. J’ai su rapidement retrouver un niveau et j’étais assez bien pour ma reprise, sur la Ruta Del Sol. Je m’y suis même classé cinquième en allant dans la bonne échappée, sur l’étape remportée par Tim Wellens. Mais j’ai chuté le lendemain.”

Retour à la case départ, avec un nouvel arrêt. Il se relance à nouveau et obtient sa sélection pour le Circuit Het Nieuwsblad. Sur lequel ce rouleur amateur de pavés donne une bonne impression. Avant de retomber… “J’ai cette fois eu un gros hématome au genou et au coude. Et une nouvelle semaine sans vélo.” Mais il ne baisse pas les bras. Il travaille à nouveau à son retour. Avant de gagner directement, avec Circus-ReUZ-Technord, la formation continentale d’Intermarché-Circus-Wanty. “Nous sommes partis à trois à vingt kilomètres de l’arrivée et nous avons tenu. Après toute ma poisse, cette victoire, ma première en UCI et la première à ce niveau de l’équipe continentale, fait un bien fou. C’est la preuve qu’il ne faut jamais perdre espoir, continuer à y croire. Pour cela, j’ai été bien aidé par ma nouvelle équipe, dans laquelle je me sens très bien. Elle me donne des ailes.”

Et lui donne beaucoup de crédit. “Il a du potentiel, avec un profil pour les classiques et pour le travail de lead-out”, a plusieurs fois répété Aike Visbeek, le manager de la performance de la formation wallonne, au sujet du coureur de la communauté germanophone, qui sera ce jeudi au Grand-Prix de Denain.