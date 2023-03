Engagés, difficultés, favoris et palmarès : la fiche technique de Nokere Koerse

Après le départ sur la Place de Deinze, la course passera par Astene, Nazareth, Gavere, Zingem et Audenarde avant d’attaquer la première côte de la journée, le Wolvenberg (29e km). Les pavés du Holleweg et de la Varentstraat, entre autres, franchis les coureurs se dirigeront vers le Tiegemberg et la Holstraat. Ils arriveront au Nokereberg, donc la zone d’arrivée, pour la première fois après 81 km. Les rescapés effectueront une boucle avec l’ascension de Lange Ast et quelques passages pavés difficiles. Alors que 109 km auront été parcourus, resteront à couvrir trois tours d’un circuit de 28,1 km. La succession de pavés, 25 km au total, pourrait bien provoquer une scission du peloton. Le dernier kilomètre a également été redessiné de manière à limiter la vitesse du peloton et rendre le final beaucoup plus sûr.

Tim Merlier est est le leader de Soudal Quick-Step où Ethan Vernon apparaît également au départ. D’anciens vainqueurs, Ludovic Robeet (2021 – Bingoal WB) et Timothy Dupont (2016 – Tarteletto-Isorex), sont également au départ. En outre, Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Sam Welsford (DSM), Gerben Thijssen (Intermarché-Circus), Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Victor Campenaerts (Lotto Dstny) et Kristoffer Halvorsen (UNO-X) font leur retour.

La fiche technique

Course : 77e Danilith Nokere Koerse (1. Pro) au programe le mercredi 15 mars.

Départ : Markt de Deinze à 12h45

Arrivée : Nokereberg à Nokere aux environs de 17h30

Distance : 193,6 km

Les côtes

Wolvenberg (Audenaarde 29e km), Tiegemberg (Tiegem 52e km), Holstraat (Anzegem 65e km), Petegemberg (Wortegem 71e km), Nokereberg (Nokere 81e km), Lange Ast (Huise 98e km), Nokereberg (Nokere 109e km), Lange Ast (Huise 126e km), Nokereberg (Nokere 137e km), Lange Ast (Huise 155e km), Nokereberg (Nokere 165e km), Lange Ast (Huise 183e km), Nokereberg (Nokere 193e km)

Le parcours en bref

Départ officieux à Deinze.

Départ officiel à Petegem a/d Leie en direction d’Astene, Nazareth, Gavere, Zingem, Zwalm, Audenaarde, Elsegem, Kerkhove, Kaster, Tiegem, Anzegem, Wortegem, Kruisem, Lozer, Ouwegem, Huise, Lede, Wannegem et Nokere où sont pévus trois tours d’un circuit de 28,1 km.

Les équipes engagées

WorldTeams : Soudal Quick-Step (Bel), UAE Team Emirates (Eau), Trek-Segafredo (USA), Alpecin-Deceuninck (Bel), Groupama-FDJ (Fra), Team DSM (P-B), Intermarché-Circus (Bel), Cofidis (Fra)

ProTeams : Israel-Premier Tech (Isr), Lotto Dstny (Bel), UNO-X (Nor), Team Flanders-Baloise (Bel), Bingoal WB (Bel), Euskaltel-Euskadi (Esp), Human Powered Health (USA), Bolton Equities Black Spokes (N-Z), Q36.5 PCT (Sui), Novo Nordisk (USA), Team Corratec (Ita)

Equipes continentales : Tarteletto-Isorex (Bel)

Palmares depuis 2003

2003: Matthé Pronk (P-B)

2004: Max van Heeswijk (P-B)

2005: Steven de Jongh (P-B)

2006: Bert Roesems

2007: Leon van Bon (P-B)

2008: Wouter Weylandt

2009: Graeme Brown (Aus)

2010: Jens Keukeleire

2011: Gert Steegmans

2012: Francesco Chicchi (Ita)

2013: Afgelast door de sneeuwval

2014: Kenny Dehaes

2015: Kris Boeckmans

2016: Timothy Dupont

2017: Nacer Bouhanni (Fra)

2018: Fabio Jakobsen (P-B)

2019: Cees Bol (P-B)

2020: annulé à cause de la pandémie

2021: Ludovic Robeet

2022: Tim Merlier.

La liste des engagés de la 77e Nokere Koerse (1. Pro) de mercredi.

Soudal-Quick Step (Bel) :

1. Tim Merlier ; 2. Josef Cerny (Tch) ; 3. Jannik Steimle (All) ; 4. Martin Svrcek (Svq) ; 5. Bert Van Lerberghe ; 6. Stan Van Tricht ; 7. Ethan Vernon (G-B)

UAE Team Emirates (Eau) :

11. Pascal Ackermann (All) ; 12. Ivo Alves Olivieira (Por) ; 13. Ryan Gibbons (AfS) ; 14. Sjoerd Bax (P-B) ; 15. Felix Gross (All) ; 16. Vegard Stake Laengen (Nor) ; 17. Michael Vink (N-Z)

Trek-Segafredo (USA) :

21. Edward Theuns ; 22. Marc Brustenga (Esp) ; 23. Emils Liepins (Let) ; 24. Thibau Nys ; 25. Mathias Vacek (Tch) ; 26. Otto Vergaerde

Alpecin-Deceuninck (Bel) :

31. Dries De Bondt ; 32. Ayco Bastiaens ; 33. Tobias Bayer (Aut) ; 34. Timo Kielich ; 35. Alexander Krieger (All) ; 36. Xandro Meurisse ; 37. Kaden Groves (Aus)

Groupama-FDJ (Fra) :

41. Lewis Askey (G-B) ; 42. Clément Davy (Fra) ; 43. Matthieu Ladagnous (Fra) ; 44. Enzo Paleni (Fra) ; 45. Laurence Pithie (N-Z) ; 46. Samuel Watson (G-B) ; 47. Bram Welten (P-B)

Team DSM (All) :

51. Sam Welsford (Aus) ; 52. Lund Tobias Andresen (Dan) ; 53. Sean Flynn (G-B) ; 54. Leon Heinschke (All) ; 55. Alberto Dainese (Ita) ; 56. Tim Naberman (P-B) ; 57. Axel Lälleberg (Fin)

Intermarché-Circus (Bel) :

61. Gerben Thijssen ; 62. Julius Johansen (Dan) ; 63. Madis Mihkels (Est) ; 64. Baptiste Planckaert ; 65. Dries De Pooter ; 66. Boy van Poppel (P-B) ; 67. Roel van Sintmaartensdijk (P-B)

Cofidis (Fra) :

72. Piet Allegaert ; 73. André Carvalho (Por) ; 74. Christophe Noppe ; 75. Eddy Fine (Fra) ; 76. Wesley Kreder (P-B) ; 77. Jelle Wallays

Israel-Premier Tech (Isr) :

81. Sep Vanmarcke ; 82. Tom Van Asbroeck ; 84. Taj Jones (Aus) ; 85. Riley Pickrell (Can) ; 86. Gay Sagiv (Isr) ; 87. Roi Weinberg (Isr)

Lotto Dstny (Bel) :

91. Victor Campenaerts ; 92. Jasper De Buyst ; 93. Sébastien Grignard ; 94. Arjen Livyns ; 95. Milan Menten ; 96. Lorenz Van De Wynkele ; 97. Florian Vermeersch

UNO-X (Nor) :

102. Fredrik Dversnes (Nor) ; 103. Stian Edvardsen (Nor) ; 104. Tord Gudmestad (Nor) ; 105. Kristoffer Halvorsen (Nor) ; 106. Louis Bendixen (Dan) ; 107. Urianstad Bugge (Nor)

Team Flanders-Baloise (Bel) :

111. Vito Braet ; 112. Alex Colman ; 113. Sander De Pestel ; 114. Lindsay De Vylder ; 115. Vincent Van Hemelen ; 116. Aaron Van Poucke ; 117. Ward Vanhoof

Bingoal WB (Bel) :

121. Guillaume Van Keirsbulck ; 122. Louis Blouwe ; 123. Dorian De Maeght ; 124. Ceriel Desal ; 125. Ludovic Robeet ; 126. Luca Van Boven ; 127. Julian Mertens

Euskaltel-Euskadi (Esp) :

131. Enekoitz Azparren (Esp) ; 132. Xabier Berasategi (Esp) ; 133. Carlos Canal (Esp) ; 134. Peio Goikoetxea (Esp) ; 135. Xabier Isasa (Esp) ; 136. Juan Lobato (Esp) ; 137. Antonio Soto (Esp)

Human Powered Health (USA) :

141. Charles-Etienne Chretien (Can) ; 143. Adam De Vos (Can) ; 144. Matthew Gibson (G-B) ; 145. Gage Hecht (USA) ; 146. August Jensen (Nor) ; 147. Gijs Van Hoecke

Bolton Equities Black Spoke (N-Z) :

151. Matthew Bostock (G-B) ; 152. Ryan Christensen (N-Z) ; 153. Mitchel Fitzsimons (N-Z) ; 154. Aaron Gate (N-Z) ; 155. Luke Mudgway (N-Z) ; 156. Jacob Scott (G-B) ; 157. Rory Townsend (Irl)

Q36.5 PCT (Sui) :

161. Filippo Colombo (Sui) ; 162. Kamil Malecki (Pol) ; 163. Fabio Christen (Sui) ; 164. Tom Devriendt ; 165. Niccolo Parisni (Ita) ; 166. Szymon Sajnok (Pol) ; 167. Nickolas Zukowsky (Can)

Team Novo Nordisk (USA) :

171. Gerd de Keijzer (P-B) ; 172. Joonas Henttala (Fin) ; 173. Matyas Kopecky (Tch) ; 174. Peter Kusztor (Hon) ; 175. Andrea Peron (Ita) ; 176. Declan Irvine (Aus) ; 177. Logan Phippen (USA)

Team Corratec (Ita) :

181. Charles Quarterman (G-B) ; 182. Antonio Barac (Cro) ; 183. Nicolas Dalla Valle (Ita) ; 184. Lorenzo Quartucci (Ita) ; 185. Etienne van Empel (P-B) ; 186. Samuele Zambelli (Ita) ; 187. Giulio Masotto (Ita)

Tarteletto-Isorex (Bel) :

191. Timothy Dupont ; 192. Maxime De Poorter ; 193. Jonas Geens ; 194. Andreas Goeman ; 195. Kobe Vanoverschelde ; 196. Thomas Joseph ; 197. Thibau Verhofstadt.