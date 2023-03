Alaphilippe revient en forme avant Milan-Sanremo : “Je ne suis certainement pas encore à mon meilleur niveau mais je m’en approche”

Déjà vainqueur fin février de la Faun-Ardèche Classic, le Français a définitivement oublié ses “jambes de merde” des Strade Bianche en jouant la gagne sur l’étape de Tortoreto, la première des trois remportées par Primoz Roglic.

”L’année dernière, je n’ai jamais évolué à mon meilleur niveau, je n’ai jamais pu m’exprimer comme je le voulais, et je sens que je manque un peu de ce feeling-là, revenir au meilleur niveau sur les courses les plus difficiles, c’est comme si j’avais un an de retard, expliquait ainsi le coureur de chez Soudal-Quick Step à L’Equipe. Sur Tirreno, c’était une des premières fois que j’étais de retour à ce niveau-là, ça faisait longtemps que je n’avais pas puisé dans les réserves. C’est vraiment positif et encourageant. Même si j’aurais évidemment bien aimé gagner, j’ai pu refaire du vélo comme j’aime le faire et mesurer que je suis en meilleure forme que l’année dernière. Je pense être très bien termes de temps de passage (NdlR : il a fait du Tour des Flandres un grand objectif de son printemps), mais sais aussi je ne suis certainement pas encore à mon meilleur niveau. Je m’en approche.”

"Wout est déjà en très grande condition, croyez moi!"

Compagnon de peloton de Wout van Aert durant une semaine en Italie, Alaphilippe a pu observer au plus près l’état de forme du coureur de chez Jumbo-Visma. “C’est celui qui m’a fait la plus forte impression, continuait le papa du petit Nino. Sur l’étape des murs, le samedi, il a fait des trucs absolument incroyables. Je lui ai d’ailleurs glissé 'tferdoem, tu roules trop vite' (rires)… Wout incarne, à mes yeux, le grand favori des courses à venir car il est déjà dans une très grande condition, croyez-moi !”

Et comme on dit toujours qu’il n’y a pas meilleure juge que l’œil du peloton…