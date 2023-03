La chronique d’Axel Merckx : “Pogacar est même capable de gagner Sanremo au sprint !”

À lire aussi

Je sais que beaucoup considèrent que Pogacar paiera à un moment ou à un autre de la saison la débauche d’énergie qu’il consent depuis le début de l’année. Très sincèrement, j’espère que cela n’arrivera pas sur la plus grande course du monde, car le coureur de chez UAE incarne une fantastique publicité pour notre sport et un bel exemple pour les jeunes coureurs. Tout le monde attend déjà son attaque sur les pentes du Poggio samedi, mais il est capable de gagner Milan-Sanremo au bout de bien d’autres scénarios, même au bout d’un sprint sur la via Roma !

guillement "De Lie sait frotter. Reste à voir quel influx physique et mental il laissera dans une course de 300 kilomètres..."

Le premier monument de la saison marque l’entrée dans la période la plus déterminante de la saison pour les spécialistes des classiques. Wout van Aert a bien travaillé à sa condition sur un Tirreno-Adriatico remporté de manière assez magistrale par son équipier Roglic, mais j’ai l’impression que le staff de Jumbo-Visma a calibré son réel pic de forme pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. La forme de van der Poel se dessine davantage sous la forme d’un point d’interrogation jusqu’ici, même si on l’a vu se muer en un fantastique poisson-pilote pour Philipsen sur la course des Deux Mers, et je crois donc que la Primavera pourrait faire office de baromètre. Un Milan-Sanremo qu’Arnaud De Lie découvrira aux côtés de Caleb Ewan. Le choix de l’équipe belge d’aligner deux sprinters n’a rien d’étrange selon moi, car ces coureurs ne possèdent pas le même profil. On dit parfois que Sanremo nécessite de l’expérience avant de pouvoir prétendre au succès, mais Arnaud est un gars qui sait frotter. Reste à voir quel influx physique et mental il laissera dans une course de 300 kilomètres…