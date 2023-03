On a vu les trois premiers épisodes de Wolfpack, la nouvelle série de Prime Video consacrée à l’équipe de Remco Evenepoel en ligne ce vendredi

”C’était parfois difficile pour les coureurs de devoir composer avec des caméras qui n’étaient absentes qu’une fois qu’ils se mettaient au lit le soir, sourit Patrick Lefevere. Mais j’ai essayé de leur expliquer qu’un jour, ils auront des cheveux blancs comme moi et qu’ils seront alors heureux de pouvoir montrer à leurs enfants et petit-enfants ce qu’ils ont fait durant leur année 2022.”

Après avoir pu visionner les trois premiers épisodes en avant-première, une vérité s’impose : il ne faut pas nécessairement connaître sur le bout des doigts le palmarès de Liège-Bastogne-Liège pour apprécier et profiter d’un produit qui réunit tous les ingrédients pour faire un carton en Belgique ! Teasing.

Episode 1 : Le roi du printemps

”Ces gars sont plus que mes équipiers, ce sont aussi mes meilleurs amis en dehors du vélo !” Articulé autour du printemps des classiques, le premier épisode de Wolfpack nous plonge directement dans l’esprit de meute qui fait la singularité de cette équipe. Pour illustrer sa phrase d’introduction, Yves Lampaert emmène ainsi la caméra en reconnaissance de Paris-Roubaix, partager une partie en ligne de Age of Empires avec Tim Declercq et même… dans la toilette de Bert Van Lerberghe. Au sortir d’une campagne pavée lors de laquelle les podiums auront été bien moins bleutés qu’à l’accoutumée, Patrick Lefevere tient une réunion de crise en amont des Ardennaises avec l’ensemble de son staff. “Les courses du Nord ont longtemps constitué notre core business mais nous n’avons pu conserver ce niveau cette année, lance ainsi le manager flandrien. J’ai le sentiment que chacun a donné 5 % de moins, il nous manque cette grinta à plusieurs niveaux importants.” Un rappel à l’ordre qui doit avoir la valeur d’un électrochoc avant Liège-Bastogne-Liège.

"Il était prévu que j'essaie un truc sur la Redoute"

Une Doyenne qui synthétise en une journée tout le contraste d’un printemps. Des larmes encore dans les yeux, le mécanicien Guido raconte la détresse qu’il a lue dans les yeux de Julian Alaphilippe juste après que le champion du monde a chuté à très haute vitesse à une soixantaine de kilomètres de l’arrivée. La caméra présente dans la cabine de France Télévision capte, elle, l’inquiétude immédiate de Marion Rousse pour son compagnon. “C’est chaud, lance-t-elle ainsi à Laurent Jalabert après avoir pu recueillir de premières nouvelles par téléphone. On a un temps eu peur qu’il soit paralysé mais là il est conscient et sait bouger…”

Lampaert en visite dans une église avant Paris-Roubaix. ©prime video

Moins de deux heures plus tard, Remco Evenepoel remporte le premier monument de sa carrière cycliste. “Il était prévu que j’essaie un truc sur cette côte, raconte le Brabançon. Une de mes forces désormais c’est de détecter le meilleur moment pour le faire. Lorsqu’on se lance dans une telle attaque, il y a un mélange de grande motivation et d’une certaine forme de peur. On joue le tout pour le tout…” Mais comme souvent dans cette saison-là, Remco rimera avec banco !

Episode 2 : Tour de Force

Facture de plusieurs côtes, omoplate cassée et hémopneumothorax : le deuxième épisode construit autour du Tour de France s’ouvre avec le bilan médical de la chute de Julian Alaphilippe sur Liège-Bastogne-Liège. Installé à la table d’un restaurant en compagnie de son coureur et de Marion Rousse une vingtaine de jours après la Doyenne, Patrick Lefevere tente de faire passer un message au double champion du monde. “Le Tour est dans six semaines, il faut que nous soyons réalistes. Si le porteur du maillot arc-en-ciel n’est pas au niveau, on bénéficie de publicité pendant une journée à peine mais la course continue ensuite. Et nous, on se plante…”

"Depuis ma chute en Pologne, j'ai peur de mourir trop jeune."

Le Français resté à quai, le staff décide d’articuler sa sélection pour juillet autour de son sprinter Fabio Jaboksen. Un coureur qui a échappé à la mort deux ans plus tôt lors d’une terrible chute sur le Tour de Pologne. “J’ai aidé Fabio ce jour-là en lui tenant la tête avant que les secours n’arrivent, raconte son équipier Florian Sénéchal. Son visage était… C’était comme s’il s’était pris une bombe.”

Jakobsen s'accorde un petit gâteau lors d'une sortie d'entraînement. ©prime video

Au lendemain de la victoire d’Yves Lampaert sur le chrono inaugural, Jakobsen lève les bras au bout du premier sprint massif au Danemark. “Depuis ma chute en Pologne, j’ai peur de mourir trop jeune, raconte alors le sprinter néerlandais. Il y a tellement de choses que j’aimerais encore faire dans la vie. La peur ne m’habite heureusement plus sur le vélo, mais je serai toujours vigilant avec Groenewegen. Car si ce qui s’est passé est arrivé une fois, cela pourrait se reproduire…”

Episode 3 : Le règne espagnol

Le troisième épisode est axé autour de la préparation à la Vuelta de Remco Evenepoel. ©prime video

”Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi fort de toute ma carrière !” Lancée après des images de Remco Evenepoel lors de son passage dans le peloton pro en 2019, la phrase de Tom Boonen plante le décor d’un troisième volet construit autour du grand objectif de la saison du Brabançon : la Vuelta. Une sorte de compte à rebours emmenant le téléspectateur du premier stage hivernal à Calpe au grand départ de la Vuelta Holanda au cours duquel on comprend et mesure l’énorme travail abattu par le coureur de Schepdaal.

"Si un cheik plonge sa main dans le sable, il en ressort avec du pétrole. Moi, avec une crotte de chien..."

À Livigno, on assiste ainsi aux séances de torture qu’Evenepoel s’impose sur les pentes du Mortirolo. Pour répondre à la préface d’Alberto Contador qui considère qu’en montagne, Evenepoel se heurtera à trois équipes plus fortes (UAE, Jumbo et Ineos), Patrick Lefevere use de son inégalable sens de la formule. “Certaines structures ont des budgets pratiquement illimités car si le cheikh plonge la main dans le sable, il en ressort avec du pétrole. Si je fais la même chose, tout ce que je risque d’attraper, c’est une crotte de chien…” Une phrase promise à devenir culte que pourrait égaler son résumé d’une entrevue avec Peter Serry. “Il est un jour venu me voir dans mon bureau en me demandant s’il gagnerait un jour une course. Je lui ai répondu très honnêtement que non. Il était contrarié car son papa le poussait à davantage tenter sa chance. Je lui ai alors dit qu’il pouvait écouter son paternel mais qu’il devrait alors rentrer chez lui pour élever des poules. S’il était malin en revanche, il avait l’opportunité de courir jusqu’à ses 40 ans en attachant sa remorque au vélo de Remco…”

Entre les 300 bornes de Milan-Sanremo et les six épisodes de Wolfpack (chacun une cinquantaine de minutes) à s’infuser ce week-end, les amateurs de vélo risquent bien de déformer les coussins du canapé…