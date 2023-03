Après avoir participé au Tour de San Juan en Argentine et au Tour des Émirats arabes unis, Evenepoel va lancer sa saison européenne en Catalogne. "Je suis très excité de commencer ma saison européenne, surtout en Espagne où j'ai gagné la Vuelta. C'est une nouvelle course pour moi. Je devais déjà être au départ en 2020 mais le coronavirus en avait décidé autrement."

En Catalogne, le champion du monde poursuit sa préparation en vue du Tour d'Italie et sera notamment opposé au Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui sera son principal concurrent sur le Giro. "Ce ne sera pas qu'un duel entre Primoz et moi. Il y a entre 10 et 15 coureurs qui peuvent prétendre à la victoire ici. Néanmoins, je suis confiant pour l'équipe et pour moi-même. Nous battre contre les meilleurs, cela va permettre de nous situer en vue du Giro", a ajouté Evenepoel.

À son retour des Émirats, le natif de Schepdaal, 23 ans, est parti en stage à Tenerife afin de se préparer pour ce Tour de Catalogne où il visera une victoire d'étape et un podium au général. "J'ai travaillé dur ces dernières semaines et ce sera déjà un deuxième test pour moi après le Tour des Émirats arabes unis. Je m'attends à une course difficile et ce sera une bonne préparation pour le Giro. Beaucoup de coureurs sont en bonne forme, mais je suis encore en meilleure forme qu'il y a un mois", a conclu Evenepoel.