Parcours et principaux engagés : voici ce qui attend Remco Evenepoel sur le Tour de Catalogne

Le Tour de Catalogne sera, donc, la dernière course à étapes de Remco Evenepoel avant le Giro. Le parcours sera assez montagneux et il n’y aura pas de contre-la-montre. Ce lundi, le départ et l’arrivée auront lieu à Sant Feliu de Guixols. Le peloton aura droit à de la moyenne montagne avec trois côtes de troisième catégorie et une de deuxième.