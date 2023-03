Egan Bernal dans l’anonymat au Tour de Catalogne : "Je sais d’où je reviens"

Le coureur d’Ineos (26 ans) n’a, donc, rien oublié de ce terrible accident survenu il y a un peu plus d’un an lorsqu’il percuta de plein fouet un bus à l’arrêt, près de chez lui à Zipaquira. Aujourd’hui, c’est presque un miracle s’il a retrouvé une place au sein du peloton. "Dès le début de ma rééducation, les médecins m’ont prévenu qu’ils ne voyaient pas comment j’allais pouvoir un jour refaire de la compétition. Ils me disaient juste qu’au mieux, je pourrais peut-être refaire du vélo d’appartement au bout d’un an. Finalement, me voilà."

guillement "Je refuse de penser que cette année sera décisive."

S’il affiche toujours l’ambition de redevenir le champion qu’il était avant, il sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps s’il veut pouvoir jouer les premiers rôles dès le mois de juillet, au Tour de France. "Ce sera certainement une saison clé pour moi, reconnaît-il. Toutefois, je refuse de penser que cette année sera décisive et que si les choses ne tournaient pas dans le bon sens, ça aurait une influence immédiate sur mon avenir de coureur."

Reste à voir combien de temps Egan Bernal acceptera de souffrir dans l’anonymat.