La chronique de Mathieu Istace : Enfin des indemnités de formation dans le cyclisme !

Ces structures voyaient leurs meilleurs éléments les quitter du jour au lendemain pour rejoindre des formations professionnelles plus huppées sans rien recevoir en échange. Cela va donc enfin changer dans les prochains mois.

À partir de cet été, lorsqu’un néo-pro intégrera une équipe WorldTeam pour la première fois, une indemnité de compensation de la formation sera due à toutes les équipes impliquées dans sa formation, depuis l’année de ses quinze ans et ce, pour un maximum de huit ans.

Que les choses soient claires, ce n’est pas avec les 2000 euros par saison proposés par l’U.C.I que les petits clubs vont s’enrichir, mais ce n’est qu’un juste retour des choses pour les petites structures qui permettent aux futurs champions d’exercer leur passion dans les meilleures conditions.

On est évidemment très loin des montants qui sont en vigueur dans le milieu du football. Un des exemples les plus marquants des dernières années est celui d’Eliaquim Mangala. En 2014, lors du transfert du joueur entre Porto et City, le mécanisme de solidarité de la FIFA prévoyait un pourcentage relativement important pour les clubs de formation amateurs. À l’époque, les clubs de football de Wépion et surtout de l’UR Namur avaient bénéficié du passage de l’ancien international français dans leurs rangs pour percevoir plus de 150.000 euros pour les Wépionnais et plus de 400.000 euros pour les Merles !

Comparaison n’est pas raison, mais cela donne tout de même une indication quant au réel gouffre qui existe toujours à l’heure actuelle entre les schémas financiers de ces sports. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et désormais, un club comme le CC Libramont-Chevigny ne touchera pas le pactole en faisant éclore un champion comme Arnaud De Lie, mais il ne sera plus oublié par les équipes qui profiteront de son talent ultérieurement.

On peut encore chicaner sur la proportionnalité des coûts entre un débutant et un coureur d’une équipe de développement, là où les frais sont largement supérieurs pour une équipe. Mais l’U.C.I, souvent ciblée par les critiques, a au moins eu le mérite de faire bouger les choses. C’est une première étape, avant la suivante.