La victoire dans le viseur de Rémy Mertz en Italie: "Cela peut changer beaucoup de choses dans une carrière"

”Je suis content de réaliser ce Top 10 en Italie, sur une épreuve que j’apprécie et qui me convient avec un final exigeant”, commente le coureur de la formation Bingoal-Wallonie Bruxelles. “Mais je suis aussi un peu déçu de ne pas avoir pu faire mieux. Je peux aller vite dans un petit groupe et nous n’étions plus qu’une trentaine dans le premier groupe pour la victoire. Mais les jambes n’ont pas suivi à la fin.”

Âgé de 27 ans, Rémy Mertz sent qu’il se rapproche de la victoire, de son premier succès chez les pros. “J’ai déjà fait plusieurs places d’honneur, donc je me dis que c’est possible”, continue Rémy Mertz. “C’est l’objectif, mon envie principale. Maintenant, quand tu arrives au sprint avec un van der Poel comme l’an passé sur la Semaine Coppi-Bartali, c’est compliqué… On verra ce que cela donne sur cette épreuve. Je sens que je ne suis pas encore à 100 %, mais c’est une autre course italienne que j’apprécie, avec des finales explosives. Ensuite, je ferai le Grand Prix de l’Industrie, toujours en Italie, avant de mettre le cap vers les classiques. D’abord la Volta Limburg Classic et puis la Flèche Brabançonne.”

Avec l’envie de se montrer régulier. Mais aussi d’aller chercher ce succès qu’il espère depuis ses débuts chez les pros. “Une victoire, cela peut changer beaucoup de choses dans une carrière.” Après quatre années chez Lotto lors desquelles il a appris le métier tout en jouant principalement le rôle de coéquipier, il est satisfait d’avoir un rôle protégé chez Bingoal-Wallonie Bruxelles. “Je suis content de pouvoir jouer ma carte. C’est ce que je recherchais. J’en suis déjà à ma troisième saison dans cette formation. Je trouve qu’elle évolue dans le bon sens. Elle est un peu moins old school, notamment depuis l’arrivée du nouveau manager John Wiggins, avec qui le courant passe bien.”