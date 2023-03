Remco Evenepoel satisfait de sa prestation sur la 2e étape du Tour de Catalogne: "Ce sont de bons signaux en vue du Giro"

Le coureur belge se montre toutefois satisfait de sa journée. "Le sentiment était bon", a déclaré Evenepoel après la course "Le rythme des Bahrain Victorious dans la première partie de l'ascension, la plus raide, était très élevé, mais je me sentais très bien. Je me suis également bien senti en altitude. Je suis content d'avoir pu placer deux grosses attaques dans les derniers kilomètres. C'est la première fois que je peux le faire en altitude. Ce sont de bons signaux en vue du Giro. Je ne pense pas que le niveau y sera beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui".