Après sa victoire au Tour de Catalogne, Evenepoel revient à hauteur de Roglic : voici pourquoi Remco reste 2e du classement général

guillement "Ce n’est pas maintenant que se joue la hiérarchie finale mais vendredi."

S’il n’a, cette fois, plus commis la moindre erreur quand il lança son sprint de loin, le champion du monde pourrait s’en vouloir d’avoir célébré sa joie un peu trop tôt. En se relevant à quelques mètres de la ligne d’arrivée, il n’a, en effet, pris que deux secondes à son rival slovène. Si l’on ajoute les quatre secondes supplémentaires de bonifications, il revient dans le même temps que le chef de file de Jumbo-Visma. Or celui-ci conserve la tête du classement général. Le règlement stipule, en effet, qu’en cas d’égalité entre deux coureurs, on additionne les points associés aux positions des trois étapes. Et celui qui a le… moins de points est classé devant. Dans ce cas précis, Roglic a terminé 1er et deux fois 2e, ce qui lui fait cinq points. Pour sa part, Evenepoel s’est classé 2e, 3e et 1er. Il compte donc six points. Le phénomène brabançon s’en mordra-t-il les doigts ? Ce mercredi soir, il n’affichait, en tout cas, aucune inquiétude ni regret. “Le classement est ce qu’il est. Ce n’est pas maintenant que se joue la hiérarchie finale mais vendredi. Il faudra de nouveau répondre présent mais j’ai confiance en moi. Je grandis au fil des jours et l’équipe aussi. Ce jeudi, on va penser à récupérer dans une étape qui devrait se jouer au sprint. Puis, on remettra le nez dans le guidon.”

Vendredi, l’arrivée de la 5e étape se jouera au Mirador del Tortell. Certes, on atteindra tout juste les 1000 mètres d’altitude mais le peloton devra atteindre le sommet d’un col hors catégorie (8,6 km à 8,8 %), avec des passages à 20 % ! Un nouveau test pour Remco Evenepoel qui, cette fois, ne se relèvera pas avant d’avoir franchi la ligne.

Uijtdebroeks se croit au Tour de France

Déjà très en verve la veille, Cian Uijtdebroeks a, lui aussi, de nouveau brillé dans l’ascension vers La Molina. Huitième de l’étape à 0:13 d’Evenepoel, il a confirmé sa 9e place au général (à 0:58 de la tête). “Si je peux conserver un tel classement jusqu’à dimanche, ça sonnera pour moi comme une victoire, explique le jeune coureur de 20 ans. En tout cas, je m’amuse bien.”

Quant au duel entre Remco et Roglic, il estime que “c’est comme s'il regardait (je regardais) le Tour de France”.