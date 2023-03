Bruges-La Panne, digne d’une vraie classique ! "Avec la météo, cela a été un chantier"

Comme cela a été le cas ce mercredi. Avec un véritable festival de bordures sous une pluie constante et froide. Un peu comme il y a trois ans, quand Yves Lampaert s’était imposé au bout d’une terrible bataille. Le Flandrien était d’ailleurs encore dans le coup, ce jeudi. Mais il n’a pas pu tenter de se défaire de la présence de deux sprinters dans le quatuor de tête et a dû se contenter de la troisième place, devant Frederic Frison, mais derrière Olav Kooij et surtout Jasper Philipsen. L’homme fort de la course, qui mérite largement sa victoire : le coureur d’Alpecin-Deceuninck a été omniprésent. Il a été le seul sprinter présent dans les deux bordures principales dessinées dans les Moeren.

Avant de faire lui-même la décision lors du dernier passage, créant le bon quatuor de tête au cœur de la bataille, alors que des sprinters de renom comme Ewan, Ackermann, Groenewegen ou Démare explosaient les uns après les autres.

”J’avais envie de faire la course”, glisse, dans un sourire, tout en essayant de se réchauffer, Jasper Philipsen. “Je savais dès le matin que ce ne serait pas un sprint massif en regardant la météo. Cela a été un chantier ! Même si après le premier passage dans les Moeren, il y avait de nombreux sprinters bien présents à l’avant.” Cela a été moins le cas après le second passage. “Avec ce temps, comme je me sentais bien, il y avait moyen de faire quelque chose”, poursuit Jasper Philipsen. Il a un lien fort avec Bruges-La Panne, puisqu’il s’y était révélé en 2018, quand il était dans l’équipe d’Axel Merckx et s’y était classé troisième derrière Pascal Ackermann et Elia Viviani, pour ce qui avait été son premier podium sur une course pro. “Je me souviens bien de ce premier podium, c’était la première fois que j’étais à l’avant avec les grands sprinters. Cela rend donc cette victoire un peu spéciale, même si cela paraît déjà bien loin, tout est allé vite pour moi”.

Un peu à l’image de ses sprints. Abonné aux places d’honneur à ses débuts chez les pros, il est de plus en plus un vainqueur. “Je poursuis mon évolution. Je pense que Tirreno-Adriatico m’a vraiment fait du bien pour franchir un palier. Je n’étais pas super par exemple sur le week-end d’ouverture et j’étais mieux après ce séjour italien.” Il avait remporté deux étapes sur la Course des Deux Mers avant de réaliser un solide Milan-Sanremo, dominé par son coéquipier Mathieu van der Poel. “Je suis bien sorti de ce bloc et j’en ai profité à La Panne, où j’ai préféré faire le forcing moi-même plutôt que de subir. Je me suis en bonne position en étant dans le bon quatuor, mais ce n’était pas encore gagné face à Kooij. Et je craignais une attaque d’Yves Lampaert. Mais je ne savais pas dans quel état il était en cette fin de course si dure. Ce n’est pas évident de savoir qui joue au poker…”

Est-il bon, lui, au poker, pour cacher son jeu ? “On y joue parfois dans l’équipe, je gagne de temps en temps, mais je ne suis pas aussi fort que Dries De Bondt au poker !”, répond-il en rigolant. “Mais en cette fin de course, moi, je me sentais encore bien. Bon, quand j’ai lancé le sprint, j’ai senti que la course avait été dure… Mais j’ai résisté.”

Philipsen n'a pas été inquiété par Kooij et Lampaert ©JDM

Pour décrocher sa seconde classique en Belgique après le Grand Prix de l’Escaut remporté en 2021 (il a aussi gagné la Classique de Francfort sur le front des courses d’un jour d’importance). “Cela a été une solide journée, il valait mieux faire des efforts comme ça en course plutôt qu’à l’entraînement sous la pluie.”

Il va désormais veiller à récupérer en vue de Gand-Wevelgem, où il espère s’imposer avant de mettre le cap vers les monuments flandriens.

Au tour des dames ce jeudi

La sixième édition de Brugge-La Panne au féminin se tiendra ce jeudi. Départ à 12h55 à Bruges. Circuit local dès 14h24 et arrivée vers 16h32 à La Panne. Victorieuse l’an passé, l’ancienne championne du monde Elisa Balsamo sera présente, comme la championne d’Europe Lorena Wiebes, victorieuse en 2020 et abonnée aux premières places à La Panne. Sa coéquipière Lotte Kopecky fait par contre l’impasse.

Pas de Pogacar à Wevelgem

Changement de programme pour Tadej Pogacar. Il disputera bien l’E3 vendredi, mais le Slovène rentrera ensuite à Monaco et fera n’impasse sur Wevelgem et Waregem avant le Tour des Flandres.