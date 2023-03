Lemestrez sans complexe pour son arrivée chez les juniors

Il s’était directement mis en confiance dès sa première course dans sa nouvelle catégorie, celle des juniors. Juan Lemestrez s’était hissé dans le Top 10 d’une kermesse flandrienne bien garnie. Depuis, il a confirmé. Et fait mieux. Il s’est classé cinquième et deuxième de deux épreuves du même niveau, avec à chaque fois des pelotons importants. Il se rapproche du succès. Il a même cru à la victoire à Knesselare, dimanche, quand il a remporté le sprint pour la seconde place.