Paris en ligne, le sport belge en danger (3/3): “Le sponsoring, c’est la seule source de revenu des équipes cyclistes !”

Au niveau ProTeam, le cas Lotto-Dstny mis à part (la Loterie nationale n’est pas concernée par le projet d’arrêté royal actuel), Bingoal est le partenaire principal de la formation de Christophe Brandt pour la cinquième année consécutive. “Le propre des équipes cyclistes est que le sponsoring constitue pour elles la seule et unique source de revenu, s’inquiète le manager liégeois. Dans le vélo, il n’y a en effet pas de ticketing ni de droits télé. Vous imaginez donc bien l’impact considérable que pourrait avoir la disparition d’un secteur qui se porte bien, malgré les différentes crises que nous avons traversées, et qu’il sera extrêmement difficile de remplacer en termes d’apport financier…”

“Ce serait paradoxal de pouvoir disputer le Tour de France avec le logo d'un opérateur, cela doit être légiféré à un niveau supranational.”

Directeur commercial et de la communication de la formation Intermarché-Circus-Wanty, chez qui l’opérateur de paris sportifs amène entre 15 et 20 % d’un budget flirtant avec les 14 millions d’euros, Benoît Cuisinier partage l’analyse de Christophe Brandt et pointe plusieurs incongruités. “Je crois important de légiférer dans ce secteur, mais il est essentiel de le faire en concertation avec les différents acteurs. Le cyclisme est un sport nomade et il serait pour le moins paradoxal de nous interdire de courir en Belgique avec le logo de notre partenaire que nous pourrions apposer sur nos maillots lors du Tour de France, un événement garantissant 70 % de notre exposition médiatique annuelle… La problématique doit être traitée à un niveau supranational. On parle aussi d’une surface maximale sur les équipements mais chaque sport est filmé d’une manière qui lui est propre. Saisir à l’image un coureur cycliste depuis un hélicoptère, ce n’est pas la même chose que de cadrer un joueur de foot qui shoote un corner…”