Tour de Catalogne : premier top 10 en World Tour pour Cian Uijtdebroeks

Résultat de cette prouesse : un premier top 10 au niveau World Tour et, même, une neuvième place au classement général, à 0:41 du leader Roglic !

guillement "J'ai même pensé une seconde à suivre l'attaque de Chaves"

”Je me sentais bien et j’ai même pensé une seconde à suivre l’attaque de Chaves, avouera-t-il en faisant référence à l’offensive du Colombien à 6 kilomètres de la ligne. En revanche, quand Evenepoel a attaqué, j’ai dû laisser un peu d’écart et j’ai décidé de garder un bon rythme au lieu de risquer d’exploser complètement. Finalement, Jai (NdlR : Hindley) et moi avons franchi la ligne ensemble. Je pense que nous avons tous les deux fait une course solide et je suis vraiment content d’avoir pris mon premier top 10 au niveau du World Tour.”

Cian Uijtdebroeks confirme déjà l’immense potentiel montré chez les juniors, ainsi que l’année dernière pour sa première saison au sein de peloton professionnel.

Victime d’une très lourde chute il y a trois semaines lors de la Drôme Classic, le coureur de Bora-Hansgrohe a hâte d’en découdre ce mercredi dans l’ascension 1re catégorie vers La Molina (12,2 km à 4,4 %).