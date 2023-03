Groves, vainqueur de la troisième étape au Tour de Catalogne: "Elle a occupé mon esprit depuis des mois"

"Je ne me sentais pas très bien et j'éprouve des difficultés dans ce Tour. Des coureurs comme Remco Evenepoel et Primoz Roglic sont d'un autre niveau. J'ai déjà beaucoup donné et j'ai encore les jours précédents dans les jambes. Ce jeudi a également été éprouvant. Le peloton a été sur la corde raide pendant toute l'étape, mais mes coéquipiers travaillaient pour moi à l'avant. Je savais que je devais leur rendre la pareille en remportant l'étape. Cette victoire est pour mes coéquipiers. Sans eux, cela n'aurait pas été possible."

"Il n'y a pas beaucoup de sprinters avec un bon train. Mais j'ai été bien emmené par mes coéquipiers Nicolas Conci et Stefano Oldani vers l'arrivée en légère montée. Je savais que je devais bien synchroniser mon sprint, que je devais prendre mon temps. J'ai laissé Bryan Coquard s'élancer en premier et j'ai pris sa roue. C'est beau de gagner en Catalogne: je n'habite pas loin et cette étape a occupé mon esprit depuis des mois. Sur le papier, c'était la meilleure étape pour moi dans cette course", a débriefé Groves.