Pogacar sur son amour des classiques flandriennes : “L'ambiance vous donne la chair de poule !”

Le propre d'un coup de foudre n'est-il pas d'être instantané ? Assis sur les marches du bus de la formation UAE, Tadej Pogacar a les yeux qui pétillent. “J'ai adoré cette expérience et découvrir ces courses. J'y reviendrai, c'est certain !” Quatrième l'année dernière de son tout premier Tour de Flandres dont il aura été le grand acteur en dynamitant l'épreuve lors de la seconde ascension du Vieux Quaremont, le Slovène semblait avoir déjà pris rendez-vous quelques minutes après son premier flirt. Touche-à-tout de génie, le double vainqueur du Tour de France veut traduire son éclectisme dans les lignes de son palmarès et goûter à toutes les singularités que le sport cycliste a à offrir. “Je préfère varier les plaisirs et ne pas répéter chaque année le même programme, il y a plein de choses à découvrir”, confiait ainsi celui qui compte neuf succès en quinze jours de course cette année au moment de justifier son choix de s'aligner sur Paris-Nice plutôt que Tirreno-Adriatico.