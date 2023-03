"Cette victoire me fait énormément de bien": Wout van Aert savoure après sa bataille gagnée contre Pogacar et Van der Poel

À lire aussi

"J'avoue que dans le vieux Quaremont, j'étais à ma limite", a confié Van Aert. "Mais je savais que je devais tout faire pour rester au contact, même si c'était pour moi le passage le plus difficile de la course. La situation de course que nous avons connue au niveau de l'équipe n'était pas celle imaginée et je veux saluer le très gros travail à mes côtés de Nathan Van Hooydonck dans la finale. Il a été très fort et m'a permis de garder des forces. Je pense avoir couru, avec ma forme actuelle, plus défensivement. Et ça a réussi."

"Gagner face à Pogacar et Van der Poel rend la victoire plus spéciale. On attend Mathieu dans ce type de course, il a essayé de me mettre la pression avec quelques attaques. Mais Pogacar est exceptionnel à voir dans pareille course très mouvementée. Il a essayé, en grimpeur, de nous mettre en difficulté dans les bosses. Il est vrai qu'être à trois de ce niveau dans la finale fait monter la pression."