Drôle de reconversion pour Jelle Vanendert: le vainqueur d'étape sur le Tour 2011 entame une carrière... dans la police

Après sa formation d'aspirant inspecteur de police il rejoindra la zone de la police locale de Lommel. "Rester assis dans un bureau toute la journée et avoir un emploi avec des heures ordinaires n'était pas ce que je recherchais", explique celui qui, au Tour de France 2011, s'était imposé à l'arrivée sur le Plateau de Belle.

"À 37 ans, je ne me voyais pas non plus retourner sur les bancs de l'école. Le travail d'un inspecteur de police est très varié, aucune journée ne se ressemble. C'est la même chose dans le cyclisme: chaque jour est différent. Chaque jour apporte un nouveau défi".

La fédération belge de cyclisme (Belgian Cycling) et la Police Fédérale collaborent en matière de recrutement et de sécurité lors des courses cyclistes depuis février 2022. Par le biais de cette collaboration, Belgian Cycling souhaite accorder encore plus d'attention à l'avenir de ses membres, pendant et après leur carrière cycliste.