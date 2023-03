Pogacar, 3e de l’E3 Saxo Classic : “Le Vieux Quaremont me convient bien”

À lire aussi

”Cette ascension me convient vraiment bien et je peux toujours y tenter quelque chose, soufflait le résident monégasque. Mais on ne lâche pas des coureurs comme Mathieu et Wout à chaque fois. J’adore ces courses flandriennes mais je ne suis pas encore un habitué de ce terrain et j’ai commis une erreur à environ 80 kilomètres de l’arrivée en étant placé trop loin des autres favoris. C’est une faute que je ne répéterai pas lors du Tour des Flandres.”

Troisième du sprint royal qui a décidé du lauréat de cette 65e édition du Grand Prix de l’E3, l’homme aux neuf victoires en 2023 avait déjà le regard tourné vers un Ronde dont il a fait la priorité de son printemps des classiques. “J’ai pris du plaisir tout au long d’une journée lors de laquelle les jambes ont bien répondu. C’était sympa de rouler cette finale avec Mathieu et Wout mais cela l’aurait été un petit peu plus encore si j’avais pu disposer d’un petit peu plus de punch au sprint. J’ai tenté de les attaquer dans les derniers kilomètres mais ils s’attendaient à ma manœuvre et ont très vite répondu. J’espère que le scénario sera différent dans un petit peu plus d’une semaine sur le Ronde…”