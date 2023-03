Remco Evenepoel ne s’avoue pas vaincu au Tour de Catalogne : “Je vais encore essayer”

Et le duel entre les deux futurs rivaux au Giro (du 6 au 28 mai) a bien eu lieu. Pendant un temps, ils ont toléré la présence de Joao Almeida et de Marc Soler, précieux équipier du Portugais et en fin de contrat chez UAE Team Emirates. Mais quand Roglic est passé en tête pour la première fois à une borne de la ligne, le Slovène et notre compatriote ne sont plus restés qu’à deux pour une explication les yeux dans les yeux. Le champion du monde plaça deux accélérations, à 500 mètres et un peu moins de 300 du but, mais l’ancien triple vainqueur de la Vuelta serra les dents. Et quand ce dernier en remit une couche aux 75 mètres, Evenepoel s’assit tout en baissant la tête, vaincu. Il concéda alors six secondes à son rival. Si on ajoute les quatre secondes de bonifications, le chef de file de Soudal Quick-Step pointe, désormais, à dix secondes du récent lauréat de Tirreno-Adriatico qui a montré, ce vendredi, qu’il est encore capable de grandes choses à 33 ans.

guillement "Ce n’était pas l’initiative la plus maligne de ma vie."

"J’ai de nouveau commis une erreur en tentant de contrer Primoz à 300 mètres de la fin, confia Remco Evenepoel. Ce n’était pas l’initiative la plus maligne de ma vie parce que c’était beaucoup trop tôt. Mes jambes ont vraiment explosé après vingt secondes d’effort. J’aurais peut-être dû attendre plus longtemps. Mais bon, c’est toujours facile à dire après coup. Peut-être a-t-il aussi fait parler son expérience. Roglic et moi avons montré que nous étions forts. Il lui restait juste un peu plus de puissance dans les jambes dans les 50 derniers mètres. Tout ce que je fais ici me servira pour le Giro et je ne peux que féliciter mes équipiers qui ont de nouveau fait tout le travail sans aucune aide. ”

À lire aussi

Le classement général restera-t-il figé jusqu’à l’arrivée finale de dimanche ? “Je sais que Primoz ne sera pas facile à déloger mais je vais encore essayer. Il n’y a jamais que dix secondes entre nous. Il me reste deux jours pour inverser la tendance”, glisse-t-il avec une envie teintée de réalisme. Samedi, entre Martorell et Molins de Rei (174 km), il y aura une montée de 2e catégorie, l’Alt de la Creu d’Aragall (5,6 km à 6 % de moyenne), à franchir. Et dimanche, la journée finale autour de Montjuic est promise aux sprinters.

Uijtdebroeks conforte sa place dans le top 10

Cian Uijtdebroeks pourrait, lui, terminer dans le top 10 de sa première course à étapes estampillée WorldTour. Ce vendredi, le Hannutois de 20 ans a encore réussi la prouesse de se classer 10e (à 1:15 de Roglic). Au général, il pointe à la 9e place (à 2:23 du leader), juste derrière Jai Hindley, son leader chez Bora-Hansgrohe. Et dire que c’était le genre de montées qu’il n’affectionne guère.