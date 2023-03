Van Hooydonck est prêt pour l'E3 : “Chez Jumbo-Visma, le collectif prime”

Celui qui a loupé le maillot jaune d’une petite seconde sur le dernier Paris-Nice après le contre-la-montre par équipe remporté par lui et ses partenaires de Jumbo-Visma est prêt, à nouveau, à aller guerroyer sur les pavés ce vendredi, sur le Grand Prix de l’E3, ou dimanche à Gand-Wevelgem, mais aussi sur toutes les prochaines épreuves flamandes, pour placer ses leaders, dont l’incontournable Wout van Aert. Entretien avec le Belge qui se plaît dans ce rôle de coéquipier.

Vous étiez habitué à gagner régulièrement chez les jeunes. On se souvient de votre victoire aux Lacs de l’Eau d’Heure, sur le Championnat de Belgique des espoirs, par exemple. N’est-ce pas difficile de passer d'un rôle de vainqueur chez les espoirs à celui de coéquipier chez les pros ?

“Non, car je me sens apprécié pour mon rôle dans cette équipe Jumbo-Visma. C’est hyper important pour moi. Et puis j’aime cette fonction dans la course. Je sais aussi que si je veux davantage jouer ma carte personnelle, il faudrait que j’aille dans une équipe d’un niveau inférieur, dans laquelle les leaders ont moins de chances, sur le papier, de s’imposer. Mais je me rends aussi compte que ce n’est pas simple de gagner une course relevée. Par contre, ici, quand on a un Wout van Aert dans l’effectif, on sait que nous partons au front avec un seul but : aller chercher la victoire. Et avec un gars comme Wout dans l’équipe, ce but est parfaitement réalisable…”

Vous êtes un élément clé de cette dream-team…

“On peut effectivement qualifier Jumbo-Visma de dream-team. Je suis fier d’en faire partie. Je m’y plais beaucoup. C’est une équipe fantastique. Pas uniquement sur le front des classiques, mais aussi pour celui des épreuves par étapes. Sur le Giro avec Primoz Roglic, sur le Tour de France avec Jonas Vingegaard, le vainqueur sortant. Cela a été une grande joie, l’an passé, de l’aider à ramener le maillot jaune à Paris. J’espère retourner avec ce même but cet été. Mais place, d’abord, aux classiques. Avec le rêve de participer à la victoire de l’équipe dans un monument flandrien. Le Ronde ou Paris-Roubaix. C’est notre grande ambition sur ce printemps.”

Votre formation était déjà une dream-team l’an passé. Elle est encore plus forte cette saison avec les transferts de Dylan van Baarle, vainqueur du Nieuwsblad, ou de Jan Tratnik…

“L’équipe s’est vraiment bien renforcée. Nous sommes en plus véritablement soudés. Je me souviens qu’en rentrant de notre stage de préparation en Espagne, on avait été ensemble faire la reconnaissance de Paris-Roubaix, par exemple. Ce n’était pas vraiment une reco, on n’en a pas vraiment besoin, on connaît le parcours, même si c’est toujours intéressant de se le rappeler. Mais c’était l’occasion de tester le matériel, de déjà discuter de la tactique pour ce type d’épreuve, de sentir comment l’aborder. C’est chouette, nous sommes soudés. On nous considère comme la meilleure équipe du monde. Mais tout ne tombe pas du ciel. Il y a aussi énormément de travail dur en préparation pour arriver au niveau auquel nous sommes. Il y a aussi le physique et le mental. On veut vraiment gagner en tant que collectif. On sent vraiment que l’intérêt de notre team est supérieur à celui des individualités. Le but, c’est que Jumbo-Visma s’impose. Quand on sort du bus, nous avons tous un plan précis en tête.”

Votre rôle a évolué au sein de l'équipe ?

“Je suis plus présent dans la finale des belles classiques, pour encore mieux aider nos leaders. Wout van Aert, bien évidemment. Mais il ne roule pas toutes les courses. Il n’a pas roulé le week-end d’ouverture, cela a offert de belles opportunités (NdlR : Dylan van Baarle a gagné le samedi et Tiesj Benoot à Kuurne le lendemain, devant Nathan van Hooydonck). À Kuurne, cela aurait pu me sourire. J’étais très satisfait de cette entrée en matière, sur nos premières courses de l’année. J’ai finalement assez peu couru, mais c’était à chaque fois des épreuves importantes. J'apprécie aussi de pouvoir rouler de manière plus libérée, avec un rôle plus libre. Mais je n’ai aucun soucis à me mettre au service du collectif, à me dévouer à fond. Je connais aussi ma place dans l’équipe par rapport aux grands leaders. Et je sais aussi que je suis un des meilleurs dans ce rôle.”

Van Hooydonck veut mener van Aert ou un autre leader de Jumbo-Visma vers la victoire. ©NVE

Wout, comment est-il en tant que leader ?

“C’est un leader, mais il est attentionné avec tout le monde, très respectueux et qui a toujours un mot de remerciement. C’est gai et gratifiant de travailler pour lui.”

“J’adore jouer au golf”

Au cœur de la bataille pour placer ses leaders à l’avant du peloton au pied des monts ou à l’entame des secteurs pavés, Nathan van Hooydonck pense parfois au calme ressourçant qui l’attend. Le Flandrien s’est découvert une passion pour le golf. Sport qu’il pratique dans ses périodes sans course, loin de l’adrénaline du peloton, de la tension des compétitions.

“J’adore jouer au golf”, confirme Nathan van Hooydonck, qui s’est solidement reconstruit après avoir vécu un drame familial, en 2021, avec le décès de son bébé qui venait de naître. “Le golf, c’est une activité que je pratique par exemple avec ma femme. C’est un sport dans lequel la différence de niveau n’est pas importante pour partager un moment ensemble. Ce n’est pas comme le jogging ou le vélo. La personne qui t’accompagne n’est pas en souffrance et toi en sous-régime si tu pratiques beaucoup cette discipline. Je peux toucher la balle une fois et les autres deux ou trois fois, mais on marche ensemble dans la nature. Dans un environnement calme.”

Van Hooydonck adore le golf. ©Instagram/Nathan Van Hooydonck

D’où lui vient cette passion pour le golf ? “J’ai découvert ce sport pendant la pandémie du coronavirus, quand les compétitions cyclistes étaient à l’arrêt. La pratique de cette discipline, en extérieur, était autorisée. Comme j’aimais auparavant le snooker, j’ai eu envie d’essayer. Et cela m’a tout de suite plu. Ce n’est pas, sur le papier, un sport dangereux comme peuvent l’être d’autres hobbys. Mais je ne le pratique pas pendant les classiques. Je dois vraiment éviter de me blesser bêtement, comme me faire mal de dos… Mais dans mes périodes de repos, j’y vais deux à trois fois par semaine. En Belgique, ou en vacances, comme au Portugal. Je prends aussi de plus en plus de plaisir à suivre les grandes compétitions.”